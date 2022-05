PREJEDAMO SE KAD SMO POD STRESOM, A NE ZNAMO VAŽNU STVAR: Nutricionistkinja otkrila i napitak koji smanjuje anksioznost!

Nutricionistkinja Branka Mirković objasnila je zašto jedemo kada smo pod stresom, zašto baš slatkiše, ali je dala i recept kako najbolje kontrolisati stres...

Izvor: Screenshot/TV Prva

Većini nas se barem nekoliko puta desilo da kada smo nervozni ili pod stresom, posegnemo za hranom i uglavnom se tada prejedemo. Emocije i hrana su usko povezani, a profesori sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu otkrivaju da su na tragu formule za zdraviju hranu, te da stres brišu aditivima iz kozjeg mleka. Evo kako je to prokomentarisala nutricionistkinja Branka Mirković u Jutarnjem programu na TV Prva.

"Zavisi koji aditivi, emulgatori, svakako kozje mleko nas umiruje i kozji sir. Ali imamo uvek jedan problem, kada smo pod stresom, pa nam skoči adrenalin, kortizol, hormon stresa, imamo potrebu da jedemo. Kad ste ljuti, besni, pa biste hteli da reagujete, pa se ukočite, tu se povećava kortizol, onda uglavnom krenemo da jedemo i to slatkiše jer nam tu reaguje amigdala. Ne odreagujemo, naravno moramo da budemo kontrolisani i onda kad se vratimo kući počnemo da jedemo. Prvo jedemo slanu hranu, pa onda pređemo na slatko, pa to traje nekih pola sata, pa se vraćamo opet slano-slatko. To je signal da u stvari smirujemo hormon stresa, najbrže ugljenim hidratima, dopaminom i serotoninom koji dobijemo. To traje od tri minuta do pola sata i onda opet ulazimo u ciklus. Tako da, slažem se sa tim, ali mislim da je bolje da naučimo kontrolu stresa".

Ona je istakla da su kozje mleko i kozji sir izuzetno zdravi, kao i kozji jogurt koji se sada može naći na tržištu.

"Znate šta, posle Drugog svetskog rata se lečila tuberkuloza kozjim sirom i mlekom zato što je prirodni antibiotik, kao beli luk i naravno da treba jesti. Koza je veoma čista životinja, ona neće ni prljavu ni zagađenu hranu".

Kada je reč o jedenju pod stresom, nutricionistkinja kaže da čokolada pomaže, ali treba je sisati ili grickati neki keks.

"Volimo da grickamo, onda se pomeraju mišići koji luče serotonin i dopamin. Ali treba da znamo, najviše serotonina se luči iz tankog creva i to kada smo gladni, kada ne jedemo, kada je crevo prazno. Tada imamo najviše serotonina i dopamina, ali to nam je i za imunitet. Tako da u stvari hrana još više razdražuje, mi ulazimo u proces razdraživanja i smirivanja. Tanko crevo luči 80 odsto imuniteta, ali samo kada je prazno, kada ne jedemo jedno za drugim, moramo da pravimo razliku između obroka".

Često kažemo da neko "treba da popije čašu toplog mleka, pa u krevet", a znamo da i deca uveče piju mleko, što nije slučajno.

"Čaša toplog mleka pred spavanje smanjuje anksioznost, to je istina, pogotovo kakao, ne čokolada, umiruje uvek i zaista je bolji san i odmor".

Nutricionistkinja Mirković je na kraju istakla da su uravnoteženost i umerenost ključ svega, te da ne treba biti željan neke hrane, već je uravnotežena ishrana formula i za dobro zdravlje i za smirivanje stresa.