NAMIRNICA BROJ 1 I VEOMA MOĆAN AFRODIZIJAK! Nutricionistkinja Raičević poručia: "Nijedno jelo ne završavajte bez ovoga!"

Nutricionistkinja otkrila sve o paprici - namirnici koja sadrži sve vitamine i ima neverovatno dejstvo na zdravlje, a između ostalog je i afrodizijak!

Izvor: YouTube/screenshot/K1 televizija

Početak proleća idealno je vreme da u svoju ishranu uvedemo više voća i povrća. Nutricionistkinja Milka Raičević savetuje da "nijedno jelo ne završavate bez paprike", a za to postoji i dobar razlog.

"Bilo koja vrsta paprika, u sebi sadrži pregršt vitamina, tako da je zaista namirnica broj jedan, ne samo zbog vitamina C. Kada počnemo da pričamo o paprici prvo treba da joj se divimo zato što ima u sebi sve vitamine. Ono što treba da znamo je da zelena paprika ima manje C vitamina od crvene, koja je zrela. Ova zelena paprika je na početku sazrevanja, pa ima malo gorkast ukus, ali zaista, paprika bilo koje vrste čuva naše oči, vitamin A koji se nalazi u paprici štiti nas od noćnog slepila, štiti nas od UV zračenja", rekla je nutricionistkinja gostujući u emisiji Vikend na K1, pa dodala da je najzdravija sirova jer na taj način unosimo sve vitamine i minerale koji su u paprici.

Iako Raičević kaže da su sve paprike zdrave, njen savet je da izbegavate ljutu, ako imate problem sa viškom kilograma, a s druge strane, ako želite da se ugojite, baš na tu navalite!

"Kad imate problema sa viškom telesne težine, onda bi bilo najbolje da jedete papriku koja nije ljuta, ali ako hoćete da dobijete na težini, onda bi bilo idealno da jedete ljutu jer će izazvati u želucu lučenje sokova i samim tim će vam omogućiti da popravite i apetit".

Ljuta papričica se u Srbiji generalno dosta jede, a nutricionistkinja kaže da je to zdravo, pa otkriva da ima čak i dejstvo afrodizijaka!

"Jako je zdravo jesti ljutu papričicu. Kada uzmete nešto ljuto, vaš jezik da mozgu signal da je nešto ljuto i ubrzaju se vaša čula, svi sekreti, pljuvačka se više luči, a samim tim ne dođe do povećanja krvnog pritiska i uvećanog rada srca, jedino u ekstremnim slučajevima, ako baš preterate. Ona je moćan afrodizijak, tako da se zaista preporučuje. Studije koje su rađene na muškarcima zaista su to i pokazale, da je zdravija sperma, da ste bolji ljubavnik, da imate bolju potenciju i to je sve nauka dokazala. Ono što je vrlo interesantno, ona podiže imunitet, čuva od kancera, zbog svih sastojaka u sebi. Drugo, snižava holesterol, što je jako bitno, ne ubrzava rad srca. Žene bi trebalo da jedu papriku zbog C vitamina i kolagena koji se stvara, a ne bi bilo na odmet da napravite i masku da biste prolepšali svoj ten. Uzmete sirovu papriku, dodate koliko paprike toliko i meda, pustite Pavarotija, lepo nanesete i posle 20 minuta isperete. Isto tako može da se kaže i za kosu. Ako nećete da tucate papriku ili stavljate svežu, možete da kupite eterično ulje, ali organsko, dodate med i imaćete jednu kvalitetnu masku".

Nutricionistkinja kaže da je šteta ne jesti papriku s obzirom na to koliko je zdrava, zbog čega je dala savet i onima koji ne podnose ovu namirnicu.

"Ljudi koji ne podnose papriku, a trebalo bi da je jedu, idealno bi bilo da se kombinuje sa patlidžanom. Patlidžan je taj koji tapacira želudac, pa onda možete da jedete papriku, ali patlidžan je namirnica koja i omogućuje mozgu da bolje funkcioniše, tako da nikad nećete pogrešiti. I pirinač i bundeva takođe oblažu želudac, pa mogu pre paprike", kaže ona, dodajući da ljudi koji ne podnose papriku obavezno treba da je oljušte pre jedenja i da nikako ne jedu seme.

U našoj zemlji se paprika dosta konzumira pečena, čime se smanjuju njene nutritivne vrednosti, ali postoji način kako da te vrednosti "vratite".

"Nutritivne vrednosti paprike se smanjuju kada ih pečete, ali je vi poboljšajte, dodajte beli luk, dodajte peršun pun C vitamina, maslinovo ulje, samim tim vraćate", kazala je nutricionistkinja, na kraju poručivši da "nijedno jelo ne treba da završavate bez paprike, da li je to tucana, slatka, ljuta, da li je to kašika ajvara, nikad nećete pogrešiti".