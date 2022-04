SLOŠI MI SE KAD VIDIM DA ŽENA TO RADI, SRAMOTNO JE: Antifeministkinja ispljuvala žene - "treba samo da kuvaju i čiste"

Žena koja sebe naziva antifeministkinjom smatra da je sramotno da žena plati račun u kafiću, a tvrdi i da bi dame trebalo samo da brinu o kući.

Kler Grej (39) veruje da bi muškarci trebalo da plaćaju troškove na sastancima, ali i da joj kupuju cveće i poklone. Sebe naziva antifeministkinjom i kaže da joj se "sloši" kada vidi ženu koja plaća, recimo, piće u kafiću gde sedi sa muškarcem.

Ova žena iističe da se nikada neće skrasiti sa muškarcem koji je ne tretira kao tradicionalnu ženu, niti sa onim koji očekuje da ona plati na sastanku. Njen stav je da muškarci treba da zarađuju i plaćaju, a žene da provode vreme kod kuće, u kuvanju i čišćenju.

"Ja sam kao domaćice iz pedesetih godina, verujem da muškarci treba da rade, a žene da brinu o kući. One treba da spreme večeru za svog muškarca i pobrinu se da završe sve kućne poslove", kaže Kler koja je inače po profesiji psihoterapeutkinja.

Takođe, ona smatra da muškarac uvek, a ne samo na prvom sastanku, treba da joj otvori vrata automobila.

"Mora da mi otvori vrata automobila, ne samo na prvom sastanku nego uvek. Treba i da plaća na svakom sastanku. Nije mi dobro kada vidim da žena odlazi do bara da plati. To ne priliči jednoj ženi i sramotno je", tvrdi ona.

Kler smatra da muškarac ni slučajno ne sme da psuje, a ako mu baš izleti neka psovka, mora da se izvini.

"On treba da me vozi u većini slučajeva, ali i da uvek sipa gorivo u moj automobil – ne bi trebalo da ja to radim. Očekujem cveće i romantične gestove. Treba da učini da se osećam posebno. Kako veza napreduje i ide ka braku i deci, trebalo bi da zna da ja neću raditi kada deca stignu", poručuje ona.

Kler tvrdi da je ostavila dečka koji je profesionalni fudbaler jer nije ispunio njena očekivanja na putovanju u pariz. Takođe, ističe da joj je ponašanje toliko važno, da bi radije pristala da je muškarac izvede na sastanka u Mekdonalds, nego u neki skupi restoran gde bi trebalo da račun podele po pola.

"Znam da su moji stavovi praistorijski i nisu baš popularni, ali očajnički želim da nađem ljubav. Samo želim dobrog, staromodnog muškarca sa kojim ću da ostarim", poručila je ona.