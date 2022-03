ŽENE OTKRILE KAKO MUŠKARCI LAKŠE NAPREDUJU NA POSLU: Ispovesti izazvale RASPRAVU na mrežama - šta vi mislite?

Šta vi mislite, da li je muškarcima ili ženama lakše da napreduju u poslu?

Izvor: Photographee.eu/Shutterstock.com

Da li se žene susreću sa dvostrukim standardima kada je reč o radnom mestu - pitanje je o kom se često polemiše. Da li je muškarcima lakše da postignu napredak, izgrade bolju poziciju i da li dobijaju više pohvala u karijeri za iste stvari koje rade i žene ili ne, bila je tema na društvenim mrežama.

Mnogi misle da takve pretpostavke utiču finasijski i emotivno na žene, a ovim pitanjem pozabavio se jedan muškarac koji je na Tviteru objavio sledeće:

"Koji je dvostruki standard sa kojim se suočavate kao žena dok vaše muške kolege dobijaju propuste?".

Odgovore je objavilo dosta žena, a evo šta su napisale:

"Ja sam morala u kancelariji, koja je prepuna muškaraca, da kažem da smo svi odgovorni za čišćenje i odlaganje sopstvene hrane. Muškarci, posebno oni stariji, očekivali su da im tri žene u kancelariji spreme sudove. Tada su sve žene prestale da glume čistačice i spremačice, ali sledećeg jutra je i dalje stajala hrana koju su jeli prethodnog dana", napisala je jedna korisnica.

"Stalno me prekidaju kada izlažem nešto na sastanku. Primetila sam i da ostale žene prekidaju, a da se muškarcima to ne radi, i to doslovno nikada", napisala je druga.

"Tetovaže. Pravilo da se pokriju zavisi od posla, razlikuje se sve, od mesta do mesta. Ipak, na poslednjem mestu na kom sam radila, imala sam muške menadžere koji nisu morali da prekrivaju svoje tetovaže dok se od mene tražilo da prikrivam svaku. Rečeno mi je da ne mogu da napredujem ukoliko mi se vide tetovaže", napisala je još jedna korisnica.

"Uništila sam kosu od farbanja i pustila sam da izraste i da bude seda. Imam 47 godina, a susrela sam se sa tim da mi šef kaže da izgleda neprimereno, da ne vodim računa o sebi. Da li je iko pomislio da su muškarci prirodno sedi, a takve kolege sam i imala", glasila je objava.

"Ja stalno nailazim na komentare da sam napredovala u svom poslu samo zato što sam lepa. Smetalo mi je to jer smatram da sam zaista odgovorna i posvećena radu. Odlučila sam da idem na onlajn - slepe intervjue za posao, kako bih dokazala da me neko nije zaposlio zbog izgleda. Ne verujem da postoje muškarci kojima je rečeno da su posao dobili samo i isključivo zbog izgleda", napisala je jedna korisnica.

"U hotelu sam bila jedina žena koja je šef određenog sektora. Kad god sam imala neku nedoumicu u rešavanju nekog problema, bila bih potpuno ignorisana. Kada je moj muški kolega imao isto ili slično pitanje, shvatao se toliko ozbiljno da bi se svi 'alarmirali' za rešenje. Moje mišljenje nikada nije imao toliku težnu kao njihovo", glasio je jedan tvit.

"Kada sam ja zatrudnela, odmah su počeli da traže zamenu, iako su znali da se vraćam. Kada je moj kolega tražio odsustvo jer mu je žena trudna, to se nije dogodilo. Oduvek se smatralo da je sa ženama teško raditi, a sa muškarcima izvrsno", glasila je jedna objava.

Šta vi mislite?