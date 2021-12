ZBOG 4 "SITNE" GREŠKE NAM JE IMUNITET NA NULI: Nutricionisti otkrili zašto nam je telo SLABO i PODLOŽNO BOLESTIMA

Otkrijte koje navike najviše štete našem telu i uništavaju nam imunitet.

U zimu, kada haraju virusi i svi smo u riziku, ne samo od zaraze koronom, već i od gripa i prehlade, od izutetne važnosti je ojačati imuni sistem. Pored opštih pravila o umerenoj fizičkoj aktivnosti, spavanju između šest i osam sati, ono što može da pomogne da izbegnete bolesti jeste pravilna ishrana.

Jednolična ishrana

Nutricionista Amanda Soseda navodi raznovrsnu ishranu kao jedan od najboljih načina za jačanje imunog sistema.

"Ako jedete istu hranu iznova i iznova, to može negativno da utiče na vaš imunitet. Pošto je 70% našeg imunološkog sistema u crevima, važno je da se korisne bakterije 'nahrane'", kaže. Najlakši način za održavanje raznovrsnog mikrobioma creva je po njenim rečima konzumiranje raznovrsnog voća, povrća, kao i grupa namirnica.

Nedovoljno prebiotika

Ako u ishrani nema dovoljno prebiotika, creva mnogo lošije obavljaju svoju funkciju, upozorio je dijetetičar i osnivač "Uplift Food", Kari Landau.

"Ishrana bez prebiotika iscrpljuje naše crevne bakterije. Oskudan mikrobiom, zauzvrat, povećava markere zapaljenja u našim telima i smanjuje imuni odgovor", objasnila je ona.

Previše šećera i masti

Previše šećera i masti može da bude izuzetno štetno za imunitet, dodao je dr Šital Dekarija. Ona je pojasnila da loša ishrana dovodi do preopterećenja imunog sistema i stalnih upala u organizmu.

"Ova upala je povezana sa brojnim hroničnim bolestima, uključujući dijabetes, bolesti srca i autoimune bolesti kao što je reumatoidni artritis. Ishrana bogata rafinisanim šećerom, zasićenim mastima i malo vlakana može dovesti do ove upale", objasnila je ona.

Preterana konzumacija prerađevina

Negativno na imunitet može da utiče ne samo ishrana sa visokim sadržajem šećera i masti, već i česta konzumacija prerađene hrane, rekao je nutricionista Best Trista.

"Kada jedemo ove namirnice u velikim količinama, one mogu da iritiraju creva, izazovu neravnotežu u mikrobiomu i na kraju dovedu do hronične upale. Ova upala može da smanji pravilan imuni odgovor tela i da dovede do povećanja akutnih i hroničnih bolesti", objasnila je.