Istorijski uspjeh crnogorskog filma na Sandens Film Festivalu 2026

Film Biljane Tutorov i Petra Glomazića prepoznat je kao najbolji međunarodni dokumentarac, prikazujući borbu majke i kćerke za očuvanje planine Sinjajevine i stočarske tradicije

Izvor: filmski centar crne gore

Crnogorski dokumentarni film „Planina“ (To Hold a Mountain), u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazića, osvojio je Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film (The World Cinema Grand Jury Prize) na prestižnom Sandens Film Festivalu. Film je nastao uz podršku Filmskog centra Crne Gore.

U obrazloženju žirija, koji su činili Toni Kamau, Bao Nguen i Kirsten Šafer, navodi se da je film „vizuelno i emotivno zadivljujući“ i da pokazuje kako jedna porodica brani svoju zemlju i način života.

„Posebno mi je drago što su i programeri, publika i žiri prepoznali da ljubav može biti moćno političko sredstvo“, izjavila je rediteljka Biljana Tutorov. Reditelj Petar Glomazić istakao je da je sama selekcija filma u takmičarsku konkurenciju bila ogromno postignuće, a nagradu posvećuje ženama koje su često bile potisnute i zaboravljene u društvu.

Film prati majku i kćerku, Milevu Garu Jovanović i Nadu Stanišić, koje na udaljenim visovima Sinjajevine brane planinu i nomadsku stočarsku tradiciju od NATO poligona. Sniman je sedam godina, od 2018. do 2025. godine, u katunu Okrugljak i okolini.

Premijera filma izazvala je ovacije publike, a protagonistkinje su istakle da je iskustvo prikazivanja Sinjajevine u Americi „neprocjenjivo“ i da su reakcije publike probudile snažne emocije.

Autorski tim filma čine scenaristi i reditelji Biljana Tutorov i Petar Glomazić, direktorka fotografije Eva Kraljević, montažer Žorž Kreg, kompozitor Draško Adžić, dizajneri zvuka Julij Zornik i Samo Jurca, dok je kolor korekciju radio Emil Svetlik. Film je koprodukovan sa partnerima iz Francuske, Slovenije, Hrvatske i Belgije, uz podršku brojnih fondacija i Savjeta Evrope.

Film „Planina“ je primjer kako dokumentarni film može spojiti lične priče sa društveno-političkim temama, prikazujući hrabrost, ljubav i borbu za očuvanje tradicije i prirodne baštine.