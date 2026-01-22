Kako u Amsterdamu brinu o mačkama sa ulice: Grade posebne stepenice u kanalima samo za njih

Vlasti u Amsterdamu odlučile su da izgrade posebne stepenice na strmim i klizavim zidovima gradskih kanala kako bi mačkama omogućile izlazak iz vode i spriječile njihovo utapanje.

Izvor: Hazel Plater / Alamy / Profimedia

Ovu mjeru, o kojoj je izvijestio dnevni list Het Parool, gradsko vijeće je zvanično odobrilo nakon što je problem prepoznat kao ozbiljna prijetnja za životinje.

Inicijativu za uvođenje tzv. "kattentrapjes" – stepenica za mačke pokrenula je gradska vijećnica Judit Krom iz Stranke za životinje (PvdD).

Ona je upozorila da su amsterdamski kanali, iako jedan od simbola grada, postali opasna i često smrtonosna prepreka za kućne ljubimce. Prema njenim navodima, u posljednjih šest mjeseci u kanalima se utopilo najmanje 19 mačaka.

Iako mačke mogu plivati i neko vrijeme ostati na površini, problem nastaje u trenutku kada pokušaju da izađu iz vode. Strmi kameni zidovi kanala često nemaju stepenice, kosine ili druge tačke izlaska, zbog čega iscrpljene životinje na kraju nemaju šansu da se spasu. U takvim situacijama jedina nada im je da ih primijeti prolaznik i reaguje na vrijeme.

Izvor: Angela Chalmers / Alamy / Profimedia

Kako bi se spriječile nove tragedije, Amsterdamska služba za spašavanje života dobiće zadatak da identifikuje kanale koji su posebno rizični za mačke, nakon čega će započeti postavljanje stepenica na najkritičnijim lokacijama.

Ova odluka uklapa se u širu politiku Amsterdama, koji se već godinama smatra jednim od najodgovornijih evropskih gradova kada je riječ o zaštiti životinja. Grad aktivno finansira skloništa za napuštene mačke, sprovodi programe sterilizacije i kastracije, te sarađuje s nevladinim organizacijama koje se bave dobrobiti kućnih ljubimaca.

Stranka za životinje, koja ima predstavnike u gradskom vijeću, redovno predlaže mjere usmjerene ka humanijem urbanom okruženju za ljude i životinje.

Izgradnjom stepenica za mačke, Amsterdam još jednom pokazuje da gradska infrastruktura može biti prilagođena i onima koji nemaju glas, ali dijele isti prostor.