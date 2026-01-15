Novo istraživanje: Ti-reksu bile potrebne oko 40 godina da dostigne punu veličinu

Tiranosaurusu reksu bilo je potrebno oko 40 godina da dostigne punu veličinu i snagu, pokazuje nova sudija naučnika sa Državnog univerziteta Oklahome.

Izvor: YouTube/Printscreen/ JoBlo Movie Clips

Naučnici su analizirali mikrostrukturu koštanog tkiva u kostima nogu 17 fosilnih uzoraka.

Naučnici su zaključili da je odrastanje ti-reksa trajalo 15 godina duže nego što se ranije mislilo. Na kraju perioda od 40 godina, odrasli ti-reks bio je težak oko osam tona.

U okviru novog istraživanja naučnici su identifikovali ranije nepoznate oznake rasta u kostima, koje su mogle da se vide samo pomoću polarizovane svjetlosti.

"Umjesto da ti-reks brzo poraste, u poređenju sa odraslim čovjekom, veći dio svog života provodio je u mladalačkim do pododraslim veličinama", izjavila je paleontolog Holi Vudvord.

Istraživači su pažljivo ispitali godišnje prstenove rasta - slične onima u stablima drveća - u kostima nogu tiranosaurusa iz različitih uzoraka, od manjih mladunaca do masivnih odraslih jedinki.

"Ti-reks je imao fleksibilan obrazac rasta. U nekim godinama nije mnogo rastao, dok u drugim godinama jeste", rekla je Vudvordova.

Ona je dodala da je to vjerovatno zavisilo od dostupnosti hrane i drugih uslova u okolini.

Drugim riječima, ako uslovi nisu bili sjajni, nije trošio energiju na rast, ali kada su uslovi bili dobri, mogao je da raste brže i više.

Tiranosaurus je lutao zapadnim dijelom Sjeverne Amerike tokom perioda krede, u sumrak doba dinosaurusa, prije nego što je asteroid udario u meksičko poluostrvo Jukatan prije 66 miliona godina.

Ova katastrofa osudila je dinosauruse na propast i zbrisala tri četvrtine živih vrsta na Zemlji.