Zima je zvanično stigla: Danas je najkraći dan u godini

Zima je zvanično stigla: Danas je najkraći dan u godini

Autor Mila Matović
0

Danas zvanično počinje zima, dan će trajati najkraće, a noć najduže u godini.

Zima je zvanično stigla: Danas je najkraći dan u godini Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Astronomska zima u Crnoj Gori 2025. godine počinje danas, 21. decembra, u 16 časova i 3 minuta po srednjeevropskom vremenu, kada nastupa zimski solsticij – trenutak u kojem Sunce dostiže najnižu tačku na nebu. Tog dana je dan najkraći, a noć najduža u godini. Istovremeno, na južnoj Zemljinoj polulopti počinje ljeto.

Meteorološka zima u Crnoj Gori počela je 1. decembra i koristi se u klimatologiji radi lakšeg praćenja temperatura, padavina i sezonskih trendova. Zato se u svakodnevnim vremenskim prognozama zima "računa" od početka decembra, iako astronomskog početka stiže tek pri kraju mjeseca.Astronomska zima traje do 20. marta, kada počinje prolećna ravnodnevnica i Sunce ponovo prelazi na sjevernu stranu nebeskog ekvatora. Tada nastupa novo godišnje doba – proljeće.

zima najkraći dan

