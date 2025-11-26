Toplo književno-muzičko veče u Beranama: Promocija "Krojača" Jelene Bačić Alimpić

U hotelu Berane će se 28. novembra održati prva promocija u Crnoj Gori najnovijeg romana „Krojač“, jedne od najčitanijih i najvoljenijih autorki regiona, Jelene Bačić Alimpić.
Marija Vešović, organizator događaja, ističe da će ovo književno veče biće poseban trenutak za sve ljubitelje lijepe pisane riječi, jer će publika imati priliku da među prvima u našoj zemlji čuje priču o nastanku romana „Krojač“, da se susretne sa autorkom čiji su naslovi obilježili regionalnu književnu scenu i da osjeti atmosferu priče koja osvaja srca čitalaca.
Promocija je zamišljena kao topla, emotivna i umjetnički prožeta književno-muzička večer, koja će spojiti literaturu, interpretaciju i muziku u jedinstven doživljaj.
Pored autorke, Nataša Milić i Aleksa Janičić će na sceni čitati pažljivo birane odlomke iz romana uz muzičku pratnju profesora Stefana Pajkovića, što će publici pružiti poseban emotivni ugođaj.
Cijeli program će voditi i usmjeravati Kristina Guberinić, kao moderator večeri, koja će publiku provesti kroz razgovor sa autorkom, osvrt na nastanak romana, teme koje pokreće „Krojač“, ali i kroz intimne trenutke koji čine ovaj roman posebnim.
Ulaz na događaj je slobodan, što omogućava svim ljubiteljima knjige, kulture i autorkinog stvaralaštva da prisustvuju ovom izuzetnom susretu.