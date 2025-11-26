logo
Toplo književno-muzičko veče u Beranama: Promocija "Krojača" Jelene Bačić Alimpić

Toplo književno-muzičko veče u Beranama: Promocija "Krojača" Jelene Bačić Alimpić

Autor Teodora Orlandić

Autor Teodora Orlandić
0

U hotelu Berane će se 28. novembra održati prva promocija u Crnoj Gori najnovijeg romana „Krojač“, jedne od najčitanijih i najvoljenijih autorki regiona, Jelene Bačić Alimpić.

Toplo književno-muzičko veče u Beranama: Promocija "Krojača" Jelene Bačić Alimpić Izvor: Jelena Bačić Alimpić

Marija Vešović, organizator događaja, ističe da će ovo književno veče biće poseban trenutak za sve ljubitelje lijepe pisane riječi, jer će publika imati priliku da među prvima u našoj zemlji čuje priču o nastanku romana „Krojač“, da se susretne sa autorkom čiji su naslovi obilježili regionalnu književnu scenu i da osjeti atmosferu priče koja osvaja srca čitalaca.

Izvor: Jelena Bačić Alimpić

Promocija je zamišljena kao topla, emotivna i umjetnički prožeta književno-muzička večer, koja će spojiti literaturu, interpretaciju i muziku u jedinstven doživljaj.
Pored autorke, Nataša Milić i Aleksa Janičić će na sceni čitati pažljivo birane odlomke iz romana uz muzičku pratnju profesora Stefana Pajkovića, što će publici pružiti poseban emotivni ugođaj.

Izvor: Jelena Bačić Alimpić

Cijeli program će voditi i usmjeravati Kristina Guberinić, kao moderator večeri, koja će publiku provesti kroz razgovor sa autorkom, osvrt na nastanak romana, teme koje pokreće „Krojač“, ali i kroz intimne trenutke koji čine ovaj roman posebnim.

Ulaz na događaj je slobodan, što omogućava svim ljubiteljima knjige, kulture i autorkinog stvaralaštva da prisustvuju ovom izuzetnom susretu.

