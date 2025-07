Crnogorska operska pjevačica Ivana Čanović na sceni sa Andreom i Mateom Boćelijem

Ivana Čanović, talentovana operska pjevačica (sopran) iz Crne Gore, koja nastupa rame uz rame sa svjetski poznatim zvijezdama promoviše klasičnu muziku ne samo u svojoj domovini, već i širom svijeta.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Čak i ako niste vrsni poznavalac opere, činjenica da je Ivana Čanović jednom prilikom osvojila prvo mjesto na Evroviziji klasične muzike u Beču, kao i da je dijelila scenu sa Andreom Boćelijem, govori i više nego dovoljno.

Prošle subote, u svjetski poznatom italijanskom gradu - Pizi, u okviru festivala “Arpa d’estate”, prestižne Fondacije “Arpa”, Ivana je otvorila 5. Festival i bila dio izvođača, koji su osvojili svjetske scene, među kojima su:

Gore pomenuti Andrea Boćeli, sa kojim Ivana godinama ima uspješnu saradnju, Mateo Boćeli, sa kojim je otpjevala poznati duet “Can’t help falling in love with you”, kao i Maestro Bernini, pijanista i dirigent Andree i Matea, sa kojim je otpjevala poznatu opersku ariju Đakoma Pućinija “O mio babbino caro” iz opere “Gianni Schicchi”.

Ono što je takođe interesantno je podatak da su umjetnički direktor ovog festivala Renato Raimo i Maestro Carlo Bernini gostovali 1.novembra u Crnogorskom Narodnom pozorištu, sa predstavom “L’altro Giacomo. Čovjek i umjetnik".

Pored svjetskih i domaćih scena, Ivanin glas smo imali priliku da čujemo i prošlog petka na italijanskoj nacionalnoj televiziji RaiDue, gdje je bila gošća emisije “Paradise”, čiji je autor svjetski producent Pascal Vicedomini.

Jedno je sigurno, a to je da ljubav prema onome što radite ne zna za granice i da može da ostvari i najveće snove, a mi ćemo svakako biti tu da ispratimo Ivanine buduće uspjehe.