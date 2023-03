GLUMAC OTKRIO SVE O DRUŽENJU BATE ŽIVOJINOVIĆA SA TITOM! Milenko Pavlov nikad iskreniji - "Ko je to smeo da proveri?"

Milenko Pavlov otkrio kako je Velimir Bata Živojinović "koristio" prijateljstvo sa Josipom Brozom Titom.

Izvor: MNPress/Lepa&Srećna

Legendarni srpski glumac Velimir Bata Živojinović preminuo je 22. maja 2016. godine, a njegov odlazak se i te kako osetio i na glumačkoj sceni.

Njegovi filmovi i dalje su jedni od najgledanijih, a kolege ga vrlo rado spominju i sećaju se brojnih situacija i anegdota sa njim. Glumac Milenko Pavlov gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde se dotakao čuvenog kolege, ali i njegovog prijateljstva sa Josipom Brozom Titom.

"Dok sam ja studirao još je bio živ Tito. Gde si smeo da ispričaš neki vic za Tita. Jedan moj drugar je to uradio, pa zaglavio Goli otok. Nije to ništa novo. Mada moram da priznam da se u to vreme mnogo izdvajalo za kulturu. Nakon rata taj socijalistički realizam bio je neverovatno naglašen. Igrale su se razne predstave i snimljeno je mnogo filmova. Dan danas ti filmovi idu preko televizije, jeste da su oni vukli ka komunizmu ali su umetnički jako sdobro urađeni. Tito je davao ogromne pare", rekao je glumac, pa spomenuo Živojinovića.

"Bata je značajan u tome da se družio sa Titom. Tako je on znao da ode u "Komitet" i kaže da je Tito naredio da se snima nešto. Ko je smeo da proveri i slušali su ga. Bata je bio jedna veličina, ne samo kao glumac, već i kao pokretač raznih filmova. Jednom tako Slovenci nisu imali dovoljno para kada su snimali i Bata im je rekao "sutra će vam biti uplaćeno". On je našao neke pare i uplatio Slovencima da nastave snimanje", rekao je glumac.