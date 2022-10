BATA, LJUBIŠA I JA SMO POLUPALI CELU SOBU! Ispovest Borisa Dvornika: Bili smo jaki kao zveri a sve je počelo u 11 uveče

Jedan od najpoznatijih jugoslovenskih i hrvatskih glumaca Boris Dvornik ispričao je događaj sa snimanja Neretve o kome javnost nije mnogo znala.

Izvor: MN Press

Jugoslovenski i hrvatski glumac Boris Dvornik ispričao je jednom prilikom kako su on, Bata Živojinović i Ljubiša Samardžić polupali hotelsku sobu na snimanju filma "Neretva".

"Snimali smo dole uz Neretvu tamo gde je onaj srušeni most. Ljubiša, Bata i ja smo spavali u istoj sobi. Do nas je spavao Stipe Delić koji je bio prvi pomoćnik reditelju Veljku Bulajiću. Ljubiša i ja smo večerali na vreme i otišli smo u sobu da legnemo. Oko 11 sati eto ti Bate, nosi bocu rakije. I ide jedan naš prijatelj iza njega. Bata je već malo popio, prijatelj isto. I kaže Bata – neću vas buditi nego častite ovoga, rođendan mu je. Popili smo po rakiju, častili ovoga a onda ustali i sa njima dvojicom Ljubiša i ja sišli dole. I tako do ujutru", ispričao je Dvornik u emisiji Nedeljom u 2.

A onda su se sva trojica oko pet sati ujutru vratili u sobu.

"I onda smo počeli da razbijamo sve. Celu sobu smo srušili. Pijani, veseli, jaki kao zveri. Razbili smo sto, orman. Onda smo taj orman izbacili na terasu. Onda smo se Ljubiša i ja sakrili u tom ormanu pa smo kolegama koje su kretale ujutru na snimanje mahali iz tog ormana u kome smo bili polugoli. Stipe Delić nije mogao da spava pa nas je prijavio Bulajiću - Je*ote ovi su pijani gore, sve su porazbijali. Bulajić upadne kod nas u sobu i zatekne mene i Ljubišu kako ležimo a bata stoji kod vrata i drži dve noge od stola imitirajući da svira violinu", ispričao je Dvornik.

Podsećanja radi, Dvornik i Bata su bili prijatelji više od 50 godina. Upoznali su se kada je Borisu bilo samo 17 godina i kada je, kao đak Glumačke škole iz Novog Sada, došao u Beograd u pozorište u kome je igrao Bata. Dugogodišnje prijateljstvo zamalo je bilo prekinuto 1991. godine, kada su se glumci, zbog rata i situacije u tadašnjoj Jugoslaviji i opšte netrpeljivosti između Srba i Hrvata, javno odrekli jedan drugog.

Pomirili su se 2006. godine putem video linka između Splita i Beograda. Iste godine, Bata je pozvao Borisa da dođe u Beograd, nakon 15 godina, kako bi bio uz njega tokom operacije srca, koja ga je očekivala. Boris je sa zadovoljstvom pristao i rekao da će biti uz svog prijatelja u tim teškom trenucima, ali je ipak bio sprečen da dođe.