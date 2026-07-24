Influenser koji se tukao u Beogradu tražen posle ubistva Noe Milivojev: Već osuđivan, isplivali novi detalji

Lazar Amidžić, poznat kao Kengur, ponovo u centru pažnje zbog sukoba i prošlih optužbi vezanih za transrodnu djevojku Nou Milivojev

Izvor: TikTok/noa.diva/Screenshot/Instagram printscreen/ kengursrb

Influenser Lazar Amidžić, na društvenim mrežama poznatiji kao Kengur, došao je u žižu javnosti zbog sukoba na ulici sa drugim influenserom, ali prije tri godine sve oči bile su uprte u njega iz mnogo goreg razloga. Naime, kako navodi Telegraf, nakon što je otkriveno jezivo ubistvo transrodne djevojke Noe Milivojev, Kengur je bio u centru pažnje zbog eksplicitnog lajva na TikToku koji je snimao sa njom, ali i optužbi njene cimerke da je silovao Nou.

Noa Milivojev nestala je 17. jula 2023. godine, a ostaci njenog tijela pronađeni su 6. jula u kupatilu stana Ognjena Dabetića, kom se i dalje sudi za njeno ubistvo.

Noa Milivojev bila je aktivna na TikToku, a jedno vrijeme se pojavljivala na profilu Lazara Amidžića poznatijeg kao Kengur, koji je ranije osuđivan, ležao je zatvorsku kaznu, a u vreme kada su snimali zajedno odsluživao je kaznu kućnog zatvora.

U periodu nakon ubistva Noe Milivojev, kako tvrdi Telegraf, isplivao je jeziv snimak u kom Kengur transrodnu djevojku tokom uključenja uživo na TikToku nagovara na s*ksualni čin.

Takođe, na snimku se vidjelo da je Noa Milivojev na video pozivu sa nekim, dok Kengur viče na nju.

Njena prijateljica podijelila je snimak iz lajva uz poruku: "Mnogo mi je žao što nisam mogla da ti pomognem to veče", ali je snimak kasnije obrisala.

Noina cimerka Ana Marija Pavlović, takođe transrodna djevojka, posle ubistva je u tužilaštvu ispričala kakav je bio odnos Noe i Kengura, ali i iznijela tvrdnje da je Kengur silovao Nou.

"Ja Ognjena ne poznajem lično, znam ga iz Noine priče. Ispričala mi je da su se upoznali preko aplikacije 'Grajnder' koja služi za upoznavanje i da su bili u vezi oko sedam mjeseci. Nou poznajem dugo. Upoznale smo se preko TikToka i Instagrama. Družile smo se i jedno vrijeme živele zajedno. Meni je Noa Ognjena uvijek hvalila, nikad nije nešto loše rekla za njega, osim jednom prilikom kada je Ognjen saznao za lajv na TikToku Noe i Kengura, o kom bruji cijela Srbija. Na tom snimku Kengur maltretira Nou, snimak je u vezi sa s*ksualnim odnosom", ispričala je Ana Marija.

Ona je rekla da se ne sjeća kada joj je Noa to ispričala i da je jedno jutro došla kod nje i rekla da je zažalila što je otišla kod Kengura. Ispričala je da je nakon toga Noa otišla kod Dabetića, koji ju je s*ksualno maltretirao.

"Nije mi rekla zbog čega se to dogodilo. Moja pretpostavka je da je on reagovao zbog tog lajva sa Kengurom i da je smatrao da ga je time obrukala. Mislim da mi je to rekla dok smo bile u stanu. Tada sam živjela na Vračaru. Sjećam se da je oko 22 sata otišla kod Ognjena, a ja sam izašla u grad oko 23 sata. To što mi je ispričala da ju je Ognjen s*ksualno maltretirao se desilo par dana prije 17. juna. Možda dva ili tri dana prije. Znam da su njih dvoje imali zabranu prilaska jedno drugom, čak sam vidjela neki papir u vezi sa tim, znam da je reagovala policija", dodala je.

Pogledajte kako je Noa izgledala:

Kako dalje navodi Telegraf, istakla je da joj Noa nije detaljno ispričala na koji način ju je Dabetić s*ksualno maltretirao, ali je istakla da je rekla da ju je "krvnički maltretirao i iživljavao se". Takođe je rekla da je više puta bila navodno silovana.

"Nisam vidjela da je imala povrede, ali tada je došla nadrogirana. Ja Nou znam kao normalnu osobu, ne znam da li je prije veze s Ognjenom konzumirala narkotike, ali ne vjerujem da jeste. Mislim da je sa tim počela kada je ušla u vezu sa njim. Osim što ju je Ognjen silovao, to joj se desilo i sa Kengurom i još dva strejt muškarca, što je bilo pet ili šest dana prije njenog nestanka. Meni Noa nikada nije pričala da se bavi prostitucijom, ne želim da nagađam. Iz njene priče nisam znala ni da je Ognjen invalid, to sam vidjela na vijestima - istakla je Ana Marija.

Kengura je spomenula i policijska službenica Ana Gatarić, koja je svjedok u postupku protiv Ognjena Dabetića za ubistvo Noe. Kako navodi Telegraf, ona je u tužilaštvu ispričala kako je izgledala potraga za Noom, kao i da je Kengur bio jedna od osoba koje je policija provjeravala.

"Odjeljenje za potrage je iz Novog Sada primilo depešu, mislim da je to bilo 27. juna 2023. godine, u vezi sa prijavom nestanka Noe Milivojev. Nestanak je prijavljen u 19. juna u Novom Sadu, a postojao je podatak da je Noa Milivojev, prema podacima koje je dao njen otac, nestala 17. oktobra, odnosno da je tada ostvaren poslednji kontakt sa njom. U depeši je traženo da se preduzmu mjere za pronalaženje i takođe je traženo da se provjere lica Ognjen Dabetić i Lazar Amidžić, koji je na TikToku poznat kao 'Kengur", rekla je policajka u tužilaštvu.

Pogledajte kako je javnost odala počast Noi:

Vidi opis Influenser koji se tukao u Beogradu tražen posle ubistva Noe Milivojev: Već osuđivan, isplivali novi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 19 19 / 19

Ona je objasnila da je Dabetić policiji bio interesantan jer je bio u vezi sa Noom, dok je za Amidžića utvrđeno da nije na prijavljenoj adresi, kao i da u kritičnom periodu nakon nestanka nije mogao da bude u kontaktu sa Noom i dodala da nije sigurna da li je o njemu bilo navedeno da je bio u pritvoru zbog vršenja krivičnog djela u unutrašnjosti.

Ona je rekla da je Lazar Amidžić naveden kao interesantno lice u samoj depeši iz Novog Sarada, ali da ne zna da li inicijalnoj ili nekoj kasnijoj, kao i da je u pitanju tiktoker poznat kao "Kengur", koji je objavljivao video klipove u periodu Noinog nestanka i na kojima se nalazi osoba, koja bi mogla da bude Noa, a koja je bila polugola.

"Tom licu je stavljao ruku na stražnjicu. Ja sam te klipove pogledala, ne bih znala kako sa sigurnošću da ih opišem, ali ponavljam da nam Amidžić u tom trenutku nije bio relevantan jer u vrijeme Noinog nestanka nije mogao da bude u kontaktu sa njom, jer je, koliko se sjećam, bio na zadržavanju ili u pritvoru zbog izvršenog krivičnog djela", rekla je.

Izvor: Telegraf/ MONDO