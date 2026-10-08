Na suđenju za ubistvo Noe Milivojev, veštaci su utvrdili da je Ognjen Dabetić djelovao u afektu gneva, odbacivši tvrdnje odbrane da je bio neuračunljiv i da je tijelo uništio iz straha.

Izvor: TikTok/noa.diva/Screenshot/Privatna arhiva

Sudski vještaci izjavili su danas u Višem sudu u Beogradu da je kod Ognjena Dabetića, koji je optužen da je u junu 2023. iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti ubio, a potom uništio tijelo tiktokerke Noe Milivojev (18) tokom zločina postojao afekat gneva, dok je za afekat straha rekla da nije zabilježen, ali da se "afekti često miješaju".

Odgovarajući na pitanja advokata, vještak psiholog Gordana Kovač Gavrilović je izjavila da je Dabetiću nakon saobraćajne nezgode koju je imao ranije, prije zločina, nakon koje je morao da se kreće uz pomoć štake, emocionalna nestabilnost došla do izražaja i da je zbog toga koristio psihoaktivne supstance.

Tokom ispitivanja sudskih vještaka, branilac okrivljenog Dabetića sugerisao je da je okrivljeni bio neuračunljiv, ali da je tijelo Noe Milivojev komadao i uništavao posle zločina iz straha od zatvora "budući da je homoseksualac". Međutim, sudski vještaci nisu se saglasil sa ovom tezom odbrane, a tokom ispitivanja vještaka reagovao je i tužilac koji je pitanja advokata ocenio kao sugestivna.

Tužilac je konstatovao da je očigledno da "odbrana pokušava da odgovornost prebaci na žrtvu".

Vještaci su danas u sudu potvrdili da da su okrivljeni i Noa imali turbulentan emotivni odnos, koji je Dabetić pokušao da okonča, ali je ona i dalje održavala kontakt sa njim, ali da je on kao duševno zdrava osoba odnos trebalo da prekine na drugi način.

"Okrivljeni je, kako smo napisali u nalazu, emocionalno nestabilna ličnost i radio je stvari bez mnogo razmišljanja. Na njega jeste uticalo i doživeo je kao uvredu kada mu je oštećena rekla da je invalid, budući da jeste imao hendikep od udesa koji je imao", rekala je danas psiholog.

Podsjetimo, Dabetić je tek nedavno, prvi put detaljno iznio odbranu, navodeći da je sa Milivojev bio u emotivnoj vezi koja je postala burna kada je on hteo da se viđaju i sa drugim ljudima.

Ispričao je i da su oboje konzumirali narkotike i da su se na dan ubistva posvađali, da ga je ona udarila nožem, nakon čega je on jako stegao rukama oko vrata i bacio sa kreveta.

Dabetić tvrdi da ne zna kako se ubistvo dogodilo i da je kada je shvatio da je preminula, pokušao da se ubije lijekovima, nakon čega je odlučio da se "otarasi tijela", tako što je isjekao tijelo i djelove stavio u sonu kiselinu.

Nastavak suđenja zakazan je za 6. novembar, kada bi tužilaštvo, odbrana i okrivljeni trebalo da iznesu završne riječi pred presudu.

Ognjen Dabetić, podsetimo, tereti se da je Nou Milivojev ubio tako što je zadavio električnim kablom u svom iznajmljenom stanu u centru Beograda. Nakon toga, telo je vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gdje je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno tijelo, a potom djelove tijela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem, i dve kante u tuš kabini.

Djelove tijela je potom zalio hemikalijama, što je sve pronađeno u stanu 6. jula 2023. godine.

Inače, porodica Noe Milivojev prijavila je njen nestanak i za njom se tragalo dok ostaci nisu pronađeni u Dabetićevom stanu.

(Kurir/MONDO)