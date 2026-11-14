Uhapšeno sedam policajaca iz Bora zbog sumnje da su mučili i zlostavljali osumnjičene za ubistvo Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Facebook/Screenshot

U Boru je u petak 13. novembra uhapšeno sedam policijskih službenika Policijske uprave u Boru zbog sumnje da su zlostavljali i mučili Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, osumnjičene za ubistvo Danke Ilić (2) u mjestu Banjsko Polje kod Bora 26. marta 2024. godine. Policajci su uhapšeni po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Nišu.

"Po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, dana 13.11.2026. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole lišili su slobode policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Boru i to osum. D.B., osum. M.M., osum. M.R., osum. N.J., osum S.F., osum. D.P. i osum. G.Ž, svih iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo Teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu na štetu S.J. i D.D, obojice iz okoline Bora, u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru za vrijeme dok su bili lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su lišili života dijete D.I. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja.

Obavještavamo javnost da je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih zbog navedenih krivičnih djela, ali da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole nisu postupali po nalozima javnog tužioca, o čemu smo takođe obavještavali javnost. Nakon saslušanja svih osumnjičenih javnost će biti obaviještena o preduzetim radnjama objavljivanjem saopštenja na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Nišu", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Akciju hapšenja izveo je Sektor unutrašnje kontrole MUP Srbije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Uhapšeno je sedam pripadnika MUP Srbije. Prethodno je uhapšeno osam policajaca i bivših pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP) zbog sumnje da su učestvovali u prebijanju Dalibora Dragijevića, brata Dejana Dragijevića, koji je podlegao povredama 7. aprila 2024. godine u pritvoru.