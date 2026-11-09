Dragijević je rođeni brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/screenshot

Osam policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovali u zlostavljanju i mučenju Dalibora Dragijevića (40), usled čega je nastupila njegova smrt u policijskim prostorijama u Boru.

Dragijević je rođeni brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška tjelesna povreda usled koje je nastupila smrt povrijeđenog lica, u sticaju sa krivičnim djelom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, uhapšeni su: Nebojša P., Milan Lj., Blagoje M., Ivan T., Martin S., Mihajlo B. i Zdravko Đ., svi iz Beograda, kao i Jovan K. iz Nove Pazove.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Nišu, smrt Dalibora Dragijevića konstatovana je 7. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, a osmorica policajaca sumnjiče se da su svojim postupanjem učestvovali u događajima koji su prethodili njegovoj smrti.

"Svi osumnjičeni su na saslušanju izneli odbranu", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Tužilaštvo tražilo pritvor

Nakon njihovog saslušanja, postupajući javni tužilac predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu da svoj osmorici odredi pritvor.

Kao razlozi za određivanje pritvora navedene su osobite okolnosti koje ukazuju na mogućnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli da utiču na svjedoke i na taj način ometaju postupak, ali i okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi u kratkom vremenskom periodu mogli da ponove krivično djelo.

Tužilaštvo je predlog za pritvor obrazložilo i uznemirenjem javnosti koje bi moglo da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Dalibor Dragijević preminuo u policijskoj stanici

Podsjetimo, Dalibor Dragijević, mlađi brat Dejana Dragijevića, osumnjičenog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, preminuo je u noći između 6. i 7. aprila 2024. godine u policijskim prostorijama u Boru.

On je prethodno uhapšen 6. aprila zajedno sa ocem Radoslavom, zbog sumnje da su pomogli Dejanu Dragijeviću da premjesti tijelo djevojčice sa deponije u okolini Banjskog Polja na nepoznatu lokaciju na teritoriji grada Bora.

Nakon hapšenja, Dalibor je, prema ranijim informacijama, inspektore vodio na različite lokacije u okolini Banjskog Polja u potrazi za tijelom Danke Ilić. Navodno, on je u policiji priznao da je pomogao bratu da se riješe tijela. Međutim, tijelo do danas nije pronađeno.

Dejan Dragijević i njegov kolega iz JKP "Vodovod" Srđan Janković optuženi su da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju Danku Ilić. Protiv njih dvojice pokrenut je postupak i održano je pripremno ročište pred Višim sudom u Negotinu.

Izvor: Facebook

Nakon hapšenja Dalibora i njegovog oca, MUP je saopštio da im je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Prema tadašnjim informacijama, sumnjalo se da su najvjerovatnije 28. marta pomogli Dejanu Dragijeviću da premjesti tijelo djevojčice sa prvobitne lokacije na kojoj je, kako se sumnja, ostavljeno nakon ubistva.

"Zbog postojanja osnova sumnje da su najvjerovatnije 28. marta ove godine počinili krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru", navedeno je u policijskom saopštenju od 6. aprila 2024. godine.

Međutim, do saslušanja Dalibora Dragijevića u tužilaštvu nikada nije došlo. Nekoliko sati nakon određivanja policijskog zadržavanja, on je preminuo u prostorijama Policijske uprave u Boru.

Povodom njegove smrti, MUP je 7. aprila 2024. godine saopštio da je Dragijeviću pozlilo i da je preminuo prirodnom smrću.

Dalibor Dragijević sahranjen je 11. aprila 2024. godine na groblju u selu Zlot, a sahranu je obezbjeđivala policija. Njegov otac Radoslav i brat Dejan nisu prisustvovali sahrani jer su se u tom trenutku nalazili u pritvoru.

Iz UKP u JZO

Među osam osumnjičenih policijskih službenika nalaze se i četvorica pripadnika Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), koji su u vrijeme događaja zbog kojih se vode istrage bili pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP).

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, riječ je o Nebojši P. (41), Jovanu K. (41), Milanu Lj. (47) i Ivanu T. (52), koji su u međuvremenu raspoređeni u JZO.

(Blic/Mondo)