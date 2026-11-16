"U odnosu na Zakon o budžetu Crne Gore za 2026. godinu došlo je do uvećanja tekućeg budžeta za 39,2 miliona, budžeta državnih fondova za 52,8 miliona eura i transakcija finansiranja 9,85 miliona eura", saopštio je Vuković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predlogom izmjena Zakona o budžetu za 2026. godinu planirano je uvećanje izdvajanja za nekoliko budžetskih korisnika, među kojima su Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore (FZOCG), Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), saopštio je danas ministar finansija Novica Vuković na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet obrazlažući predlog rebalansa budžeta.

"Cilj je da se ovim institucijama osiguraju neophodna sredstva za nesmetano funkcionisanje do kraja godine" kazao je Vuković.

Vuković je kazao da se rebalansom budžeta za 2026. godinu,ukupni primici koji iznose preko 3,889 milijardi eura, raspoređuju: na tekući budžet 1,653 milijardi eura, rezerve 34,7 miliona, budžet državnih fondova 1,456 milijardi eura, kapitalni budžet 303,8 miliona i transakcije finansiranja izdataka 441 miliona eura.

"U odnosu na Zakon o budžetu Crne Gore za 2026. godinu došlo je do uvećanja tekućeg budžeta za 39,2 miliona, budžeta državnih fondova za 52,8 miliona eura i transakcija finansiranja 9,85 miliona eura", saopštio je Vuković.

On je kazao da se izvorni prihodi planiraju u iznosu od oko 3,1 milijardu eura, da ukupni poreski prihodi rastu za 35,9 miliona eura, a da je naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV), za devet mjeseci ove godine 7,3 odsto veća.

"Izdaci, obezbijeđena sredstava do kraja godine i to kod sljedećih potrošačkih jedinica - Ministarstvo finansija za 37,43 miliona eura, Fond za zdrastveno osiguranje je uvećano za 25 miliona i odnosi se na prava iz zdrastvene zaštite i na ljekove, Zavod za zapošljavanje koji je uvećan za 20,8 miliona i uvećanje se odnosi na 21,87 miliona za subvencije poslodavaca koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije je uvećano za 8,37 miliona eura i to za bruto zarade i prateća davanja, Fond PIO za 6,98 miliona eura, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je uvećano za 1,6 miliona i to za isplatu staračkih naknada u skladu sa važećim zakonom”, rekao je Vuković, pišu Vijesti.

Nakon izlaganja ministra, sjednica Odbora a ekonomiju prekinuta je zbog početka sjednice Skupštine Crne Gore.

Vlada je 5. novembra usvojila rebalans budžeta kojim se značajnije povećavaju rashodi, visina deficita (manjka u kasi) i visina pozajmica i kredita kako bi se pokrio deficit.

Ukupan deficit budžeta povećan je sa ranije planiranih 278 na 348 miliona, što je rast za 70 miliona ili za 25 odsto. Iznos predviđen za vraćanje dugova povećan je sa 383 na 393 miliona eura. Kapitalni iznos budžeta je smanjen sa 305 na 303 miliona eura.

Ukupan iznos nedostajućih sredstava (deficit, plus otplata dugova minus rast prihoda) povećan je sa planiranih 704 na 784 miliona, odnosno za 80 miliona ili za 11,3 odsto.

Suma predviđena za uzimanje novih kredita povećana je sa ranije planiranog zaduženja u ovoj godini od 488 miliona na 568 miliona, što je rast od 80 miliona ili za 16,4 odsto.

Kod izdataka, iznos za bruto zarade zaposlenih u državnom javnom sektoru povećan je za 13 miliona na 740 miliona, a njihova ostala lična primanja za tri miliona na 28,5 miliona.

Trošak predviđen za kamate na ranije uzete kredite povećan je za 13 miliona sa 174 na 197 miliona. Rashodi za izradu i održavanje softvera povećani su sa 40 na 45 miliona eura, kao i 13 miliona novih za jednokratnu pomoć, prenose Vijesti.

Najviše je porasla stavka za subvencioniranje poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i to sa 24 na 45,8 miliona eura, što je rast od 90 odsto.

"Vijesti" su u protekle četiri godine objavile više tekstova o velikom broju mogućih zloupotreba u vezi sa ovim subvencijama. Proteklih godina došlo je do drastičnog rasta broja osoba koje imaju rješenja o invaliditetu, ali i rasta zarada na koje ih poslodavci prijavljuju i na osnovu kojih dobijaju subvencije.