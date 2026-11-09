Tijelo djevojke pronađeno je danas na Zlatiboru. Sumnja se da je izmasakrirana i bačena sa terase, a policija intenzivno traga za državljaninom Rusije osumnjičenim za ovaj brutalan zločin.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prava drama odigrala se danas na Zlatiboru, gdje je, prema prvim nezvaničnim informacijama, pronađeno tijelo mlađe ženske osobe stare oko dvadesetak godina.

Kako se saznaje, sumnja se da je djevojka izmasakrirana, nakon čega je njeno tijelo navodno bačeno sa terase jednog objekta. Na lice mjesta upućeni su policija i dežurni tužilac, koji obavljaju uviđaj.

Kako mediji saznaju, za zločin se sumnjiči državljanin Rusije, koji je nakon događaja pobjegao i za kojim nadležni intenzivno tragaju.

Istraga je u toku i očekuje se više detalja nakon uviđaja i saopštenja nadležnih organa.

(Alo/MONDO)