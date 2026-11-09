Gospodine sudija, vi pred sobom imate pravnika, imate sina tradicionalne crnogorske porodice koja drži do onoga što je u crnogorskoj porodici tradicionalno.

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To je oružje moga oca, za većinu imam dokumentaciju, a moj otac je tokom života imao dozvole. On nije živ 16 godina, kazao je danas Aco Đukanović, nastavljajući iznošenje odbrane u postupku u kojem mu se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, pišu Vijesti.

Aco Đukanović, brat nekadašnjeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića je pred Osnovnim sudom u Nikšiću ponovio da je optužnica, kako tvrdi, konstruisana zajedničkim djelovanjem tužilaštva i policije, a da su izvještaji državnih organa na kojima se zasniva puni manipulacija i neistina.

Posebno je kritikovao tužiteljku Vanju Sinđić, policajca Velibora Koprivicu i ministra odbrane Dragana Krapovića, tvrdeći da su njihovi postupci usmjereni protiv njega i njegove porodice.

"Sve je ovo igra, ali su promašili, jer se ne može ovako igrati sa Acom Đukanovićem, jer nisam glup", poručio je.

On je kazao da su policija i tužilaštvo, nakon što su pregledali evidencije o oružju koje su državni organi tokom prethodnih decenija poklanjali članovima njegove porodice, upoređivali podatke o oružju registrovanom na njegovog oca, brata i njega, a potom, kako tvrdi, uz pomoć dokumentacije o pljački njihove kuće iz 2009. godine i evidencija građanskog stanja, sastavili optužnicu.

"Ovo je godina u kojoj su nastavljeni brutalni napadi na moju porodicu. Jedan od tih napada je i analiza oružja koje posjedujem ja i članovi moje porodice. Javnost je u to upućena, čak i ja koji živim u Luksemburgu. Usljed toga se kao jedna od posljedica pojavljuje konstrukcija ovog predmeta u kojem se danas nalazim", kazao je.

Đukanović je naveo da se policajac Koprivica u predmetu pojavljuje u najmanje pet akata, po različitim osnovama. Tvrdi da je Koprivica povezan sa istragom pljačke njihove kuće iz 2009. godine, da je lično sačinio nalog za pretres kuće u Nikšiću, te da je iznosio neistine o pretresu stana u Podgorici.

Kazao je i da je Koprivica sastavljao izvještaje o usmenoj komunikaciji sa inostranim organima i dostavljao ih tužiteljki Sinđić, nakon čega su se našli u spisima predmeta. Đukanović je tvrdio da je policajac istraživao i njega i članove njegove porodice u državama Evropske unije (EU).

Tokom ročišta osporio je i to što je tužiteljka Sinđić bila na telefonu. Ona je objasnila da je od četvrtka dežurna tužiteljka, da postupa u predmetu iznude i da zbog toga prima pozive i daje uputstva.

Najveći dio izlaganja Đukanović je posvetio dokumentaciji o oružju koje je, prema njegovim riječima, Ministarstvo odbrane 1992. godine poklonilo njegovom ocu ili bratu. Kazao je da je sudu dostavio originalnu dokumentaciju, potpisanu od tadašnjeg ministra odbrane Babića, u kojoj su navedeni podaci o pušci i njenom poklanjanju.

Tvrdi da je tužiteljka Sinđić od Ministarstva odbrane tražila podatke o tome da li je oružje poklonjeno određenog datuma, umjesto da provjeri konkretno rješenje koje je on dostavio sudu. Prema njegovim riječima, u evidenciji Ministarstva pod istim brojem zavedena su dva poklona, ali ta okolnost nije razjašnjena, već je sačinjen izvještaj na osnovu kojeg je puška uvrštena u optužnicu, prenose Vijesti.

Za to je optužio Sinđić i Krapovića, tvrdeći da su zajedničkim postupanjem stvorili utisak da je on falsifikovao dokumentaciju.

"Da je gospođa Sinđić pitala gospodina Krapovića da li je ta puška po tom rješenju poklonjena Đukanoviću, oni bi odgovorili vjerovatno jeste i to bi bio kraj. Umjesto toga, oni su pitali da li je nešto poklonjeno toga datuma, a onda sam ja kriv što oni tako međusobno komuniciraju", kazao je.

Dodao je da bi, ukoliko su dokumenta koja je dostavio sudu tačna, izvještaj na osnovu kojeg se puška nalazi u optužnici predstavljao falsifikat, zbog čega bi, kako smatra, trebalo utvrditi odgovornost onoga ko je Ministarstvo predstavljao u tom postupku.

Osporavao je i navode bezbjednosnih službi da kuća njegovog oca Radovana Đukanovića u Rastocima nije bila štićeni objekat. Kazao je da su u toj kući boravili pripadnici bezbjednosnog tima koji je od devedesetih godina radio na zaštiti njegovog brata.

"Ko god se u životu bavio bezbjednošću zna da nema privatnih objekata koji su bezbjednosno pokriveni od strane države. Ne štite se objekti, nego ličnosti. Mislite li da to ne zna Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) i tužilac?", rekao je.

Govoreći o municiji i pancirima pronađenim tokom pretresa kuće u Nikšiću, Đukanović je kazao da su oni ostali iza obezbjeđenja njegovog brata iz perioda ratnih dešavanja devedesetih godina. Naveo je da je njegov tadašnji advokat Nikola Martinović tokom pretresa rekao da pretpostavlja da se radi o staroj municiji i pancirima, te da je balističkim vještačenjem, prema njegovim riječima, utvrđeno da među pronađenim mecima nema nijednog mlađeg od sudije.

Kritikovao je izvještaj bezbjednosne službe u kojem se navodi da su pripadnici obezbjeđenja predsjednika države od 2006. godine uredno vratili sve što su zadužili. Smatra da se time ne objašnjava porijeklo predmeta iz perioda od 1991. do 2006. godine.

Đukanović je kazao da je sudija Kojović ranije tražio da se razjasni 14 tačaka optužnice i da je očekivao da će tim povodom biti saslušani ljudi koji bi mogli da pruže relevantne informacije. Tvrdi, međutim, da niko nije saslušan, već da je tužiteljka smatrala da su izvještaji bezbjednosnih službi dovoljni za podizanje optužnice.

"Od tih 14 tačaka tačno 13 i po niko takao nije, nego su ovi izvještaji o kojima sam govorio služili da Sinđić ubijedi sudiju Kojovića da imaju sjajnu optužnicu protiv mene", kazao je.

Govorio je i o pušci marke "Ruger", za koju tvrdi da ju je njegovom ocu oko 1992. godine poklonio tadašnji šef Državne bezbjednosti Boško Bojović. Kazao je da je sudu dostavio adresu Bojovića, koji živi u inostranstvu, ali da on nije pozvan. Umjesto toga, prema Đukanovićevim riječima, tužiteljka je od lovačkog društva u Nikšiću tražila podatke o tome da li su Bojović, njegov otac i on bili njegovi članovi, kao i da li je Bojović na teritoriji nadležnosti nikšićkog MUP-a imao građevinsku dozvolu.

Đukanović je kritikovao i izvještaje Uprave policije o evidencijama oružja. Naveo je da je u jednom od njih konstatovano da za određenu godinu nedostaje 50 strana evidencije o registrovanom oružju, a da se potom takva dokumentacija koristi u postupku protiv njega.

"I sad sam ja kriv što im fale te strane. E tako izgledaju dokazi protiv mene", kazao je.

Ponovio je da je njegov otac, koji je preminuo prije 16 godina, imao uredne dozvole za oružje, te da smatra da je činjenica da oružje nije navedeno u ostavinskom postupku dokaz da on nije znao da ono postoji.

"Ja sam trebao da imam moć kroz oružje, kako kaže Sinđić, pa sam očevo oružje sakrio i od brata i od sestre da bih imao moć. Moj otac je imao sve uredne dozvole, bio je sudija i nikad nije uzeo tu pušku u ruke niti je nosio", rekao je.

Đukanović je kazao da je od tužilaštva, posredstvom suda, dobio oko 150 strana dokumentacije za koju mu je rečeno da je beznačajna, dok su mu, kako tvrdi, posebno važni dokazi koje je pribavio iz Luksemburga. Naveo je da se oni odnose na period od 2021. do 2026. godine i da smatra da mogu osporiti navode optužnice o držanju oružja.

"Vi ste sudija, meni jedini spas od Sinđić i Krapovića. Oni su se udružili i sad imamo optužnicu koja se temelji na namještenim pitanjima i odgovorima", kazao je, pišu Vijesti.

Izvinio se ako je tokom izlaganja bio glasan i okretao se, poručujući da će poštovati sud.

"Otac mi je bio sudija, na tu sam se koru hljeba podigao. To što mene neko doživljava drugačije, to je njegov problem", rekao je Đukanović