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Zvijezda Netfliksovog hita u "Konstantinovom raskršću": Marseja obožavali u "Casa de Papel", sad ledi krv u žilama

Zvijezda Netfliksovog hita u "Konstantinovom raskršću": Marseja obožavali u "Casa de Papel", sad ledi krv u žilama

Autor Dragana Tomašević
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Ovog vikenda smo imali prilike da pogledamo prve dvije epizode serije "Konstantinovo raskršće" koja je rađena po motivima bestselera niškog pisca Dejana Stojiljkovića.

Zvijezda Netfliksovog hita u "Konstantinovom raskršću": Marseja obožavali u "Casa de Papel", sad led Izvor: Youtube

Gledaci su već u prvim kadrovima nove domaće serije "Konstantinovo raskršće" uvučeni u priču i kadrovima Niša kako je izgledao tokom Drugog svjetskog rata, a jednu od uloga u seriji igra i glumac Luka Peroš, kojeg smo imali prilike da gledamo u planetarnom hitu "La Casa de Papel".

"Marsej" tumači jednu od glavnih uloga – SS majora Hajnriha Kana,fanatičnog njemačkog oficira poslatog u okupirani Niš kako bi pronašao izgubljeno blago i moćno oružje cara Konstantina Velikog.

Lukin lik je pokretač cjelokupnog zapleta i potrage za okultnim relikvijama.

"Marsej" glavni negativac u domaćem spektaklu

Luka Peroš, glumac porijeklom iz Hrvatske, stekao je globalnu slavu ulogom hladnokrvnog, ali plemenitog Marseja u Netfliksovom megahitu "La Casa de Papel".

Za razliku od ćutljivog Marseja koji je osvojio srca publike, Peroš u ovoj seriji igra potpuno drugačiji profil lika.

Konstantinovo raskršće
Izvor: Superstar TV

Major Hajnrih Kan je beskrupulozni i obrazovani fanatik, poslat direktno od strane vrha nacističke Njemačke u ratom razrušeni Niš 1944. godine. Njegova misija nije vojna strategija, već okultizam. On ima zadatak da locira podzemne rimske katakombe kako bi pronašao legendarni mač Konstantina Velikog, za kojeg nacisti vjeruju da posjeduje moć da preokrene tok Drugog svjetskog rata.

Nove epizide priče o Nišu u Drugom svjetskom ratu, tajnama, legendama još iz doba Isusa Hrista i Konstantina Velikog, sa partizanima, ravnogorcima, Njemcima, ali i vampirom i vukodlakom, očekuju nas za vikend.

Tagovi

luka peroš

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