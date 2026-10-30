U Višem sudu u Negotinu danas iza zatvorenih vrata počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, a tužilaštvo za njih traži doživotnu robiju.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

Pred Višim sudom u Negotinu danas počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić, koja je nestala 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

Postupak startuje pripremnim ročištem koje je, u skladu sa zakonom, zatvoreno za javnost. Na njemu će tužilaštvo i branioci optuženih iznijeti svoja uvodna izlaganja i predložiti dokaze koji će se izvoditi tokom procesa, nakon čega će sudija zakazati početak glavnog pretresa.

Nadležno tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud obojici izrekne najstrožu kaznu predviđenu domaćim zakonodavstvom – kaznu doživotnog zatvora.

Suđenje izmješteno u Negotin, postupak protiv oca obustavljen

Optužnica protiv dvojice bivših radnika JKP "Vodovod" podignuta je nakon dopune istrage, do koje je došlo pošto je Apelacioni sud u Nišu dva puta ukidao rešenje o potvrđivanju optužnice Višeg suda u Zaječaru. Apelacija je drugi put naložila da o optužnici odlučuje potpuno novo sudsko vijeće, zbog čega je predmet prebačen u Viši sud u Negotinu.

U ovom postupku prvobitno je bio optužen i otac prvooptuženog, Radoslav Dragijević, koji se sumnjičio da je sinu pomogao da sakrije tijelo, ali je sudskom odlukom krivični postupak protiv njega obustavljen.

Lokacija tijela djevojčice i dalje misterija

Prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su 26. marta u Banjskom Polju službenim vozilom udarili dvogodišnju djevojčicu, a potom je unijeli u automobil. Sumnja se da su telo potom bacili na divlju deponiju na Starobanjskom putu, odakle je kasnije premješteno na za sada nepoznatu lokaciju. Uprkos opsežnoj višemjesečnoj potrazi u kojoj su pretražene desetine lokacija, pećina, šuma i kanjona, tijelo male Danke nikada nije pronađeno.

Vidi opis Počinje suđenje za ubistvo Danke Ilić: Hronologija zločina koji je potresao Srbiju, tijelo djevojčice još nije pronađeno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Iako su obojica neposredno nakon hapšenja policiji priznala zločin i do detalja opisivala događaj, tokom kasnijeg toka istrage došlo je do potpunog obrta – i Janković i Dragijević su promijenili svoje iskaze i pred tužiocem tvrdili da djevojčicu nikada nisu vidjeli niti je udarili vozilom.

Hronologija slučaja koji je potresao Srbiju

26. mart 2024. – Danka Ilić nestaje sa zapuštenog imanja u Banjskom Polju gdje je došla sa majkom i bratom. Istog dana prvi put u Srbiji aktiviran je sistem "Pronađi me".

4. april – Policija hapsi radnike borskog "Vodovoda" Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića pod sumnjom da su ubili djevojčicu i sakrili tijelo.

6. april – Uhapšeni su Radoslav i Dalibor Dragijević, otac i brat osumnjičenog Dejana, zbog sumnje da su pomagali u premiještanju tijela.

7. april – Dalibor Dragijević umire u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom policijskog zadržavanja. Istog dana otac Radoslav na saslušanju se brani ćutanjem.

16. april – Saslušana Svetlana Dragijević, majka osumnjičenog Dejana, koja je iskoristila zakonsko pravo da ne svjedoči kao privilegovani svjedok.

17. april – Pred osumnjičenima u tužilaštvu iskaze daju roditelji djevojčice, Ivana i Miloš Ilić.

15. maj – Preminula majka Dejana Dragijevića, Svetlana.

29. maj – Radoslav Dragijević pušten iz pritvora da se brani sa slobode.

4. jun – Srđan Janković na ponovnom saslušanju u tužilaštvu negira izvršenje zločina.

11. jul – Dejan Dragijević takođe mijenja iskaz, tvrdeći da djevojčicu nije ni vidio i da nije kriv za njenu smrt.