Nova baterija izdržala je eksploziju, udarce odozdo i bočni sudar, a poseban sistem za tri sekunde otkriva pukotine kroz koje može da prodre voda.

Izvor: YouTube / CarNewsChina

Kineski proizvođač automobila GAC predstavio je bateriju za električne automobile koja može da preživi eksploziju ručne bombe. Ispod baterije ugrađene u probno vozilo aktivirana je naprava sa 62 grama eksploziva, ali se baterija nije zapalila niti eksplodirala.

Nova baterija nosi naziv Magazine Battery 3.0 i predstavljena je 27. novembra na sajmu automobila u Guandžou. Eksplozija je oštetila i probila spoljašnju čeličnu zaštitnu ploču, ali ćelije unutra nisu planule, pa su se vrata posle testa normalno otključala, a automobil čak upalio, prenosi CarNewsChina.

Iako je sam test izgledao spektakularno, iz kompanije GAC poručuju da cilj nije bila puka senzacija. Kod električnih vozila baterija je smještena u podu, pa najveću opasnost predstavljaju oštri predmeti na putu i jaki bočni udari koji mogu da oštete ćelije i izazovu požar koji se teško gasi.

Zbog toga je baterija podvrgnuta sve jačim udarcima odozdo, sve do snage od 2.000 džula, što je više od 13 puta iznad kineskog zakonskog standarda od 150 džula. U testu bočnog udara u stub pri brzini od 32 kilometra na sat nijedna ćelija nije oštećena, a sva ispitivanja sprovedena su u saradnji sa državnim institutom za automobilsku industriju CAERI.

Pored čvrstog oklopa, sistem koristi senzore koji osluškuju vibracije u podu i upozoravaju vozača nakon jačeg udarca. Poseban mehanizam za samo tri sekunde otkriva pukotinu od dva milimetra kroz koju bi mogla da prodre voda i automatski izbacuje tečnost kako bi se sprečio kratak spoj.

GAC još nije objavio u kojim modelima će se ova baterija prvo naći.