Policija i navodno TOK ušli su u zgradu Pokrajinskog PIO fonda i zaplijenili računare zbog sumnje da se tu nalazio SNS kol centar. Zvaničnih saopštenja nadležnih o ovoj akciji još nema.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/RTS/Screenshot

U zgradu Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) tokom popodneva ušla je policija, saznaje list "Danas". Dio zaposlenih i pripadnika policije stajao je u hodniku do 17.20 časova kada su zaposleni napustili zgradu.

Navodno je u zgradi i TOK zbog sumnji da je ovde bio SNS kol centar i mjesto gdje su se skupljali kapilarni glasovi. Navodno su zaplijenjeni računari i dokumenta.

Ni tužilaštvo ni policija se nisu zvanično oglašavali o ovoj akciji. Direktor Pokrajinskog PIO fonda je Milan Šućak koji je učestvovao u raznim incidentima u Novom Sadu a nedavno je sindikat zatražio njegovu smjenu zbog političkog aktivizma u Fondu i diskriminatorskog odnosa prema zaposlenima.

Kako je sindikat naveo u saopštenju, pojedini zaposleni su bili izloženi pritiscima i diskriminatornom odnosu zbog sindikalne pripadnosti. Takođe, tražili su ostavku i zbog navodnog primoravanja zaposlenih na prisustvo političkim skupovima, ali i zbog političkog aktivizma u prostorijama Fonda.

(Danas/MONDO)