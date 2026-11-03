Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka, pomilovana je od strane Vučića nakon optužbi za trgovinu uticajem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović godinama je bila u centru pažnje javnosti zbog optužbi da je, koristeći položaj u policiji, uticala na postupanje svojih saradnika i ometala istrage. U oktobru 2021. godine je uhapšena, a 22. januara 2025. prvostepeno osuđena na 16 mjeseci zatvora zbog trgovine uticajem. Apelacioni sud je 5. decembra iste godine ukinuo presudu i naložio ponavljanje suđenja.

Juče je objavljeno da ju je bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pomilovao i oslobodio krivičnog gonjenja za trgovinu uticajem.

Viši sud u Beogradu saopštio je da mu je 2. novembra 2026. iz Ministarstva pravde dostavljena odluka o pomilovanju, donijeta 27. septembra, kojom je Hrkalović oslobođena daljeg krivičnog gonjenja.

Hapšenje i optužbe

Dijana Hrkalović, nekadašnja državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšena je 15. oktobra 2021. godine. Tužilaštvo za organizovani kriminal teretilo ju je za trgovinu uticajem u tri slučaja, odnosno da je uticala na policijske saradnike da postupe suprotno službenom položaju.

Prvi slučaj odnosio se na izvještaj o vještačenju mobilnog telefona Veljka Belivuka. Prema navodima optužnice, Hrkalović je 2017. godine uticala na Dejana Milenkovića, tadašnjeg načelnika Službe za specijalne istražne metode, da odugovlači sa dostavljanjem izvještaja sudu i tužilaštvu u postupku protiv Belivuka zbog ubistva Vlastimira Miloševića.

Belivuk je u tom postupku pravosnažno oslobođen optužbi.

Druga tačka optužnice odnosila se na tajno snimljeni razgovor advokata Dragoslava Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Hrkalović u maju 2018. godine naložila Milenkoviću da sa policijskog kompjutera izbriše skoro 40 minuta snimka, uključujući dio u kojem su sagovornici govorili o njoj.

Treći slučaj odnosio se na tadašnjeg načelnika Policijske uprave Novi Sad Milorada Šušnjića. Prema navodima optužnice, Hrkalović je uticala na njega da otvori fiktivnu operativnu obradu nad Darkom Elezom, kako bi se spriječilo da ga nadziru druge organizacione jedinice MUP-a.

Hrkalović je negirala krivicu i osporavala navode tužilaštva.

Vidi opis Kako je tekao postupak protiv Dijane Hrkalović? Hapšenje, optužbe, ponovljeno suđenje, pa pomilovanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Stafan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Početak suđenja i odbrana

Suđenje Dijani Hrkalović počelo je 7. aprila 2022. godine pred Specijalnim sudom u Beogradu. U istom postupku sudilo se i nekadašnjim policijskim načelnicima Dejanu Milenkoviću i Miloradu Šušnjiću. Hrkalović se teretila za trgovinu uticajem, dok su se Milenković i Šušnjić teretili za zloupotrebu službenog položaja.

Tokom postupka izvođeni su pisani dokazi i prikazivani snimci tajno snimljenih razgovora. Dokazi su se, između ostalog, odnosili na navode o odugovlačenju dostavljanja izvještaja o vještačenju Belivukovog telefona, brisanju dijela snimljenog razgovora i operativnoj obradi Darka Eleza.

Hrkalović je tokom iznošenja odbrane tvrdila da je tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naredio da se sačeka sa dostavljanjem izvještaja o vještačenju Belivukovog telefona. Navela je da je o urgencijama tužilaštva obavještavala Stefanovića, koji joj je, prema njenim riječima, govorio da se sačeka.

Njen advokat Vladimir Đukanović predložio je da Stefanović bude saslušan kao svjedok.

Predlog da Stefanović bude saslušan kao svjedok nije prihvaćen. Sudija je odbila i predloge odbrane da se saslušaju bivši direktor policije Vladimir Rebić i tužiteljka Nataša Krivokapić, uz obrazloženje da bi njihovo ispitivanje bilo nepotrebno i suvišno.

Prvostepena presuda: 16 mjeseci zatvora

Viši sud u Beogradu je 22. januara 2025. godine prvostepeno osudio Dijanu Hrkalović na godinu i četiri mjeseca zatvora zbog trgovine uticajem.

Milorad Šušnjić je prvostepenom presudom osuđen na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je Dejan Milenković oslobođen optužbe za zloupotrebu službenog položaja.

Tužilaštvo za organizovani kriminal tražilo je da Hrkalović bude osuđena na pet godina zatvora. Hrkalović nije prisustvovala izricanju presude, a tokom postupka negirala je krivicu.

Presuda nije bila pravosnažna. I odbrana i tužilaštvo žalili su se na nju, a Apelacioni sud u Beogradu je 5. decembra 2025. ukinuo dio presude koji se odnosio na Hrkalović i naložio ponavljanje suđenja.

Apelacioni sud je 5. decembra 2025. godine ukinuo prvostepenu presudu protiv Dijane Hrkalović zbog bitnih povreda postupka i naložio da joj se ponovi suđenje. Istom odlukom ukinut je i oslobađajući dio presude koji se odnosio na Dejana Milenkovića, pa će se i njemu ponovo suditi.

Miloradu Šušnjiću, međutim, Apelacioni sud je potvrdio osuđujuću presudu, ali mu je kaznu povećao sa jedne na četiri godine zatvora. Sud je ocijenio da je prvostepeni sud precijenio olakšavajuće okolnosti, a nedovoljno uzeo u obzir da je Šušnjić krivično djelo počinio dok je bio načelnik Policijske uprave Novi Sad.

Ponovljeno suđenje Hrkalović i Milenkoviću zakazano je za 27. januar 2026. godine. Hrkalović se u ponovljenom postupku tereti za dva krivična djela trgovine uticajem u produženom trajanju, a tužilaštvo je tražilo da bude osuđena na pet godina zatvora.

Ponovljeno suđenje

Ponovljeno suđenje Dijani Hrkalović i Dejanu Milenkoviću počelo je 2026. godine, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu i naložio da im se ponovo sudi. Tokom postupka razmatrani su dokazni materijali i predlozi odbrane.

Sud je odbio predlog odbrane da kao svjedoci budu saslušani nekadašnji ministar policije Nebojša Stefanović, bivši direktor policije Vladimir Rebić i nekadašnja tužiteljka Nataša Krivokapić, ocjenjujući da bi njihovo ispitivanje bilo nepotrebno i suvišno.

Nakon okončanja dokaznog postupka, završne reči bile su zakazane za 29. oktobar 2026. godine.

Pomilovanje i oslobađanje od krivičnog gonjenja

Pred odlazak sa funkcije predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić doneo je odluke o pomilovanju i aboliciji za 49 osoba. Kompletan spisak pomilovanih, kao ni podaci o postupcima koji su se protiv njih vodili, tada nisu bili objavljeni.

Među pomilovanima je, ipak, bila i Dijana Hrkalović, koju je Vučić 27. septembra 2026. godine oslobodio krivičnog gonjenja za krivično djelo trgovina uticajem. Viši sud u Beogradu saopštio je juče da je odluku o njenom pomilovanju primio 2. novembra.

Abolicija, odnosno oslobađanje od krivičnog gonjenja, razlikuje se od sudske oslobađajuće presude: njome se krivično gonjenje obustavlja, ali sud ne donosi odluku kojom utvrđuje da optužena nije izvršila djelo.

(Insajder/MONDO)