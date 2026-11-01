Sjeverna Makedonija uvela privremenu upravu nad Alta bankom Bitolj. Oglasio se guverner makedonske Narodne banke Trajko Slaveski.

Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović

Narodna banka Sjeverne Makedonije je uvela privremenu upravu nad Alta bankom A.D. Bitolj, prenosi portal "Tačno". Komitentima ove banke je ograničeno podizanje novca na najviše 10.000 denara, odnosno oko 160 eura nedeljno.

U subotu 31. oktobra je podignuto oko dva miliona eura kada je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad ovoj banci. Zbog toga je uvedena privremena uprava nad Alta bankom u Sjevernoj Makedoniji.

"Uvođenje privremene uprave podrazumijeva da će upravljanje nad imovinom ove banke preuzeti lica koja imenuje Narodna banka. Privremene mjere u ovoj banci trajati najviše tri mjeseca, te da će komitenti za to vrijeme, karticama koje je izdala Alta banka iz Bitolja, moći da podižu najviše 10.000 denara ili 160 eura nedeljno.

Alta banka A.D. Bitolj je likvidna, dobro kapitalizovana i ispunjava supervizorske standarde. Ograničenja su privremena i za cilj imaju zaštitu sredstava banke i interese štediša. Alta banka iz Srbije ima rok u kojem treba da proda akcije koje posjeduje u bitoljskoj banci, ali nije naveo o kojem se vremenskom okviru tačno radi", objasnio je guverner makedonske Narodne banke Trajko Slaveski.