Povodom druge godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, RTS je prekinuo redovni program i na crnom ekranu emitovao imena 16 žrtava, odajući počast stradalima u ovoj tragediji.

Izvor: RTS

Povodom dvogodišnjice od stravičnog pada betonske nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, Radio-televizija Srbije je tokom specijalnog programa posvećenog ovoj tragediji emitovala potresan prizor. Emitovanje redovne slike je prekinuto, a na potpuno crnom ekranu počela su da se nižu imena 16 osoba koje su izgubile život, čime im je odata dirljiva počast.

Pogledajte fotografije sa komemorativnog skupa u Novom Sadu

Vidi opis Prekinut program na RTS zbog tragedije u Novom Sadu: Crni ekran i imena 16 stradalih žrtava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Obilježavanje godišnjice u Novom Sadu počelo je u jutarnjim časovima, dok je centralni deo komemoracije održan tačno u 11.52. To je trenutak u kom se, 1. novembra 2024. godine, obrušila konstrukcija stanice. Okupljeni građani su održali 16 minuta tišine, posjvetivši po jedan minut svakoj od žrtava nesreće koja je duboko potresla čitavu Srbiju.

Tog kobnog dana živote su izgubili: Sara Firić, Valentina Firić, Đorđe Firić, Milica Adamović, Nemanja Komar, Anđela Ruman, Miloš Milosavljević, Stefan Hrka, Sanja Ćirić Arbutina, Vasko Sazdovski, Goranka Raca, Vukašin Raković, Mileva Karanović, Đuro Švonja, Anja Radonjić i Vukašin Crnčević.

Vidi opis Prekinut program na RTS zbog tragedije u Novom Sadu: Crni ekran i imena 16 stradalih žrtava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 16 / 16

Iako su od tragedije prošle pune dvije godine, za smrt 16 ljudi još uvek niko nije pravosnažno odgovarao. Glavni pretres u okviru krivičnog postupka pred Višim sudom u Novom Sadu i dalje nije zakazan. Iz ovog suda je saopšteno da pripremno ročište ne može biti zakazano sve dok Vrhovni sud ne donese odluku o zahtjevima branilaca okrivljenih za zaštitu zakonitosti, te se kompletni spisi predmeta trenutno nalaze u toj viši instanci.