Tužilaštvo za organizovani kriminal naložilo je niz mjera radi rasvjetljavanja napada ispred Ambasade Izraela u Beogradu.

Izvor: društvene mreže/MONDO/Stefan Stojanović

Javni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal naložio je, povodom terorističkog akta ispred ambasade Izraela u Beogradu u srijedu, niz operativnih mjera i radnji radi utvrđivanja identiteta napadača, razloga, motiva i načina izvršenog napada, kao i eventualne povezanosti napadača sa terorističkim organizacijama ili pojedincima na planu terorističkog djelovanja, saopštilo je danas Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, prenijela je agencija Tačno.

"Obavještavamo javnost da je javni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, nakon obaveštenja o događaju, u prisustvu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, od koga je preuzeo rukovođenje uviđajem i uviđajne ekipe MUP RS, obavio uviđaj lica mjesta, nakon čega je naložio niz operativnih mjera i radnji radi utvrđivanja identiteta napadača, razloga, motiva i načina izvršenog napada, te eventualne povezanosti napadača sa terorističkim organizacijama ili pojedincima na planu terorističkog djelovanja", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Vidi opis Ispituju se moguće veze napadača ispred Ambasade Izraela sa terorističkim organizacijama: Tužilaštvo naložilo niz mjera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanovi Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

U saopštenju se navodi da se "teroristički akt koji se dogodio ispred Ambasade Države Izrael, dana 28. oktobra 2026. godine, oko 01:30 časova", a koji je izvršilo N.N. muško lice prema pripadniku Žandarmerije MUP - a Republike Srbije, "prema preliminarno dobijenim informacijama može okarakterisati kao teroristički napad, u kome je navedeni policijski službenik iz službenog vatrenog oružja lišio života napadača - mlađe muško lice".

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u sredu, nakon uviđaja, da je maloljetno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu ekber".

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača i tom prilikom je lakše povrijeđen.

Posle napada je naloženo podizanje nivoa bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši stepen i pojačano prisustvo policije na ključnim lokacijama.