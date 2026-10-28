Maloljetnik koji je ubijen nakon napada na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela u Beogradu uhapšen je u maju u Minhenu zbog sumnje da je pripremao teroristički akt, a u Srbiju je deportovan u julu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako N1 saznaje iz izvora u policiji, maloljetnik koji je poslije napada na pripadnika Žandarmerije, ubijen ispred ambasade Izraela, rođen je u okolini Šapca, a u maju ove godine uhapšen je u Minhenu, u Njemačkoj zbog postojanja osnovane sumnje da je tamo pripremao teroristički akt.

Nakon toga je deportovan u Srbiju u julu ove godine.

Njemačke službe su do detalja ispitale maloljetnika koji im je do detalja opisao kako se na internetu zainteresovao za sadržaje o islamskom fundamentalizmu i terorističkim organizacijama poput Al Kaide i Islamske države.

Nakon stupanja u kontakt sa NN osobom u Njemačkoj, počeo je da planira napad na jevrejsku zajednicu u Minhenu.

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta poslije ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

Kako je dodao, pripadnik Žandarmerije likvidirao je maloljetnog napadača.

Nejasno je kako su srpske bezbjednosne službe, na prvom mjestu BIA, u ovoj situaciji ostavile maloljetnika bez nadzora, tako da je mogao da dođe do Ambasade i pokuša ubistvo pripadnika Žandarmerije.

"Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države“, kazao je Dačić.

Dodao je da je zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povrijeđenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro osjeća i koji će još danas biti pušten kući.

(N1/MONDO)