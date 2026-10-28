Nikolić je zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama deportovan iz Njemačke.

Izvor: društvene mreže

Dario Nikolić iz Bele Reke kod Šapca, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen je za teroristički napad u Beogradu. Kako je objavio MUP, osumnjičeni je oko 15 minuta nakon ponoći u Beogradu, ispred ambasade Izraela napao sa dva noža pripadnika Žandarmerije.

Napad je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić okarakterisao kao teroristički, a pripadnik Žandarmerije je Nikolića neutralisao. Kako smo prenijeli, Nikolić je zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama deportovan iz Njemačke.

Podsjetimo, prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, napadač, obučen u crnu odjeću, otvorio je vrata kućice za obezbjeđenje u kojoj se nalazio žandarm D. S. i sa dva noža krenuo ka njemu, uzvikujući "Alahu akbar". Jedan od noževa bacio je prema policajcu i pogodio ga u lijevi obraz.

Žandarm je potom izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko hitaca u napadača, koji je preminuo na licu mjesta. Policajac je zadobio posjekotinu lijevog obraza, a nakon uviđaja tužilaštvo je saopštilo da je upotreba vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić napad je okarakterisao kao teroristički i saopštio da je nivo bezbjednosne prijetnje od terorizma podignut na najviši, crveni stepen.

To podrazumijeva pojačano prisustvo i kontrolu policije na lokacijama od posebnog bezbjednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Dačić je naveo i da su bezbjednosne službe pratile osumnjičenog i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bio pristalica Islamske države. Istraga o svim okolnostima napada je u toku.

(Blic/Mondo)