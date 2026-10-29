Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon konferencije za novinare Studentske liste.

Izvor: Instagram/avucic

Bivši predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem svog Instagram profila nakon konferencije za novinare Studentske liste iz Pionirskog parka.

"Slušao sam konferenciju za novinare iz Pionirskog parka, takozvane Studentske liste, i prosto sam se nasmijao načinu na koji oni zapovijedaju i naređuju ljudima šta da rade. Pošto su oni bogovi, donesu doboš i: 'Daje se na znanje, daje se na znanje', a svi ostali moraju da slušaju, a nepokorni, po njih, stiže Božja kazna. Pa su počeli da određuju koji tužioci da podnesu ostavku, koje sudije da podnesu ostavku, koji šta da rade od ministara, direktora pojedinih javnih preduzeća, šefova BIA, policije, i sve poimence da se zna ko mora da odmah ode, inače, ako ne ode, Božja kazna stiže po njega u liku studenata", rekao je i dodao:

"Ovo se nikada u Srbiji nije dešavalo. I onda smo došli do toga da ti ljudi zapovijedaju o tužiocima koje će predmete da rade. Tužioci više nisu tužioci, to su sad to plenumi, kao i svi drugi. I sve je to ništa dok ne dođemo do toga kako oni misle da uspostave institucije, kad nijednu instituciju ne poštuju. Danas su smijenili i sve na RTS-u ko im je pao na pamet, što im je neki sindikalac koji tamo naređuje, Uskoković, pedeset stranaka do sad promijenio, rekao 'moram, pritisak je takav'."