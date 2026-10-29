Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti u štabu Srpske napredne stranke,

Izvor: Tačno/Printscreen

Kako je ranije najavljeno, Aleksandar Vučić odgovara na „brojne neistine“, između ostalog i na pisanje britanskog Tajmsa da je navodno planirao da izvrši državni udar u izbornoj noći.

„Mi smo u nedjelju prihvatili rezultat izbora smatrajući da je to dovoljno racionalnim ljudima da prihvate odgovornost, da se raduju i urade ono zbog čega su se kandidovali. U prethodnih 72 sata, umjesto toga, prisustvujemo ogoljenom, pravom revolucionarnom teroru, kakav su i najavili. Kada govorim o tom revolucionarnom teroru, on se ogleda u sljedećem. U onome što oni, gle licemjerja i strašne laži, nazivaju oslobađanjem medija. Dakle, svi oni koji ih ne hvale, i ne kažu plenum je Bog, moraju da budu uklonjeni. Pod vladavinom prava se smatra idi tuci koga stigneš i hapsićemo svakoga ko nije pokazao dovoljnu poniznost i pokornost“, rekao je Vučić.

Kaže da se „od 1945. godine nije nikada dogodilo da neko nekome upadne na slavu i da sprečava sveštenika da očita molitvu“.

„To su uradili na četiri mjesta u Srbiji, samo na dan Svete Petke. To se nije događalo ni tamo iza 5. oktobra. Išli su, tukli ljude po različitim opštinama. U Lazarevcu, Rakovici, Zemunu, mnogim drugim opštinama širom Srbije, su isto to radili. Da ih pitate šta je smisao svega toga, niko ne razumije“, rekao je Vučić.

Kaže i da su upali u Informer i da im nije bilo dovoljno da „šikaniraju ljude“, već su „pokušali da urade nešto gore“.

„Oni su pokušali da unize svakoga. Zašto nijesu srećni i zadovoljni? Oni nijesu spremni da prihvate pobjedu, kao što nijesu bili spremni da prihvate ni poraz“, rekao je.



