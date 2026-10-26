Aleksandar Vučić priznao je pobjedu Studentske liste na parlamentarnim izborima i poručio da će SNS nastaviti političku borbu iz opozicije.

Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ

"Jasno je da smo mi ove izbore izgubili, pobijedila je studentska lista", poručio je sinoć oko 21.30 Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u obraćanju iz izbornog štaba Srpske napredne stranke i poručio da će "SNS nastaviti da se bori i pokazati šta je opozicija".

Vučić je poručio da je ponosan na sve što je urađeno dok su bili na vlasti.

"Imaćemo 105-106 poslanika i borićemo se i pokazati im šta je opozicija", naveo je Aleksandar Vučić u svom obraćanju i dodao:

"Od nas će sad otići neki biznismeni, neki ljudi, ali naša struktura je veoma čvrsta, mi smo veoma jedinstveni, veoma snažni, na opoziciju smo naučili. Većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti", rekao je Vučić.

Naveo je da je ovo bila "verifikacija revolucije koju su sproveli uz podršku različitih evropskih zemalja i duboke američke države", kako je kazao, "one koja je protiv predsjednika Trampa".

On je u svom obraćanju takođe istakao da se "nagledao ovoga i 2000. godine".

"Do marta ili aprila imaćete uvedene sankcije Ruskoj Federaciji. Uradiće sve ono što nisu htjeli da vam kažu, sve ono što su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobijedila", dodao je Vučić i dodao da niko nigde neće da beži.

"Sve najbolje im želim, a mi ćemo da se borimo. I nigdje, niko od njih neće da bježi, i niko nikoga neće da jaše. I zaštitićemo svakog čovjeka od njihovog jahanja, maltretiranja i od svega drugog. Što se tiče najprljavijeg ološa, sa N1 i Nove S i ostalih, svaku riječ koju su izgovorili su slagali. I samo su radili taj prljavi posao za nekog drugog, misleći da ne znam šta da naprave. Evo sad čekam da me gone za zvučni top. Nemojte za nešto sitno, dajte za zvučni top, ološu jedan pokvareni. Dakle, kao što vidite, moj jezik se tek sad razvezao, i tek će", dodao je Vučić.

Bivši predsjednik je u svom obraćanju takođe poručio: "Pobijedićemo mi ovo zlo brže nego što oni to misle".

(Blic/Mondo)