Aleksandar Vučić se obratio i saopštio da je, prema prvim rezultatima, "Studentska lista" pobijedila na izborima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se javnosti u 21.30 časova povodom vanrednih parlamentarnih izbora koji su danas održani u Srbiji kada je saopštio da je "Studentska lista" pobijedila na izborima. Sva birališta su zatvorena u 20 časova i u toku je brojanje glasova.

"Nemamo mi konačne rezultate. Nemamo konačne rezultate.

Mnogi će da budu iznenađeni, a vi ćete da shvatite koliko su neki lagali i šta su sve izmišljali. Želim da vas obavijestim da, na osnovu uzorka stratifikovanog, dakle, jasno je da smo mi ove izbore izgubili.

Pobijedila je studentsko-blokaderska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105. Niko drugi nije ušao u skupštinu.

Eventualno, da, ušli su Vojvođanski Mađari sa 3 mandata, i sa jednim mandatom Albanci, i mislim SDA, nemojte me držati za riječ. Dakle, mi imamo negde oko 1. 720. 000, govorim vam na osnovu uzorka, potpuno je nevažno. Oni imaju oko 2.200. 000 glasova ", započeo je Vučić.

"Na neki trenutak ste uspjeli. Dokle? Vidjećemo. Nagledao sam se i ovoga i 2000. godine. Ono što brine, odmah da vam kažem: da vas nisam lagao ni u kampanji, neće proći, neće proći. Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji. Uradiće sve ono što nisu htjeli da vam kažu, sve ono što su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobijedila. Nataša Kandić je uz ogromnu spoljnu podršku uspjela da pobijedi. Sve najbolje im želim, a mi ćemo da se borimo. I nigdje niko od njih neće da bježi, i niko ga neće nikada da jaše. I zaštitićemo svakog čovjeka od njihovog jahanja, maltretiranja i od svega drugog. Što se tiče najprljavijeg ološa, sa N1 i Nove S i ostalih, svaku riječ koju su izgovorili su slagali. I samo su radili, i samo su radili taj prljavi posao za nekog drugog, misleći da će ne znam šta da naprave. Evo sad čekam da me gone za zvučni top. Nemojte za nešto sitno. Dajte za zvučni top".

" Ja Srbiju volim, nikad iz Srbije neću. Ja iz Srbije nikad neću, toliko o tome da neću priznati izbore. Nije mi drago zbog zemlje, znam ih kao zlu paru, vidjećete za 6 mjeseci sve, život je borba", kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pravo glasa na izborima imalo je 6.451.292 upisanih birača, a glasalo se na 8.392 biračka mjesta. Glasanje je trajalo od 7 do 20 časova, a nakon zatvaranja biračkih mjesta počelo je prebrojavanje glasova.