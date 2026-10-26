U teškom incidentu na Voždovcu vozač "mercedesa" izazvao je dva sudara, automobilom udario drugog vozača, a zatim pretukao pješaka. Nasilnika su na ulici savladali građani do dolaska policije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na uglu ulica Vojvode Stepe i Nikšićke na Voždovcu u petak oko 20 časova, dogodio težak incident koji je započeo sukobom u saobraćaju, a završio se lančanim sudarima, povređivanjem vozača i tučom na ulici.

M. Đ. (48) je upravljao džipom "mercedes ML" pod sumnjom da je bio pod dejstvom alkohola ili narkotika. On je najprije vozilom udario u "fijat punto", za čijim je volanom bio strani državljanin R. A. (22). Nakon prvog sudara, M. Đ. nije zaustavio vozilo, već je nastavio kretanje i udario u "pežo 407", kojim je upravljao D. Z. (51).

Kada je vozač "pežoa" D. Z. izašao iz svog automobila da vidi šta se dogodilo, M. Đ. je ponovo pokrenuo vozilo i njime udario D. Z. Tek nakon toga se zaustavio i izašao iz džipa.

U tom trenutku događaju je prišao pješak S. Ž. (34), očevidac saobraćajne nesreće. M. Đ. je tada fizički nasrnuo na njega i zadao mu više udaraca zatvorenom šakom u predjelu glave i butine. Dalji napad spriječili su prisutni građani, koji su priskočili u pomoć, savladali M. Đ. i zadržali ga do dolaska policije.

Ekipe Hitne pomoći brzo su stigle na lice mjesta. Vozač "mercedesa" M. Đ. prevezen je u Urgentni centar u pratnji policijske patrole radi daljeg pregleda i analiza, a povrijeđeni vozač D. Z. upućen je u istu ustanovu. Napadnuti pješak S. Ž. odbio je ljekarsku pomoć.

Policijski službenici su na licu mjesta obavili uviđaj, a protiv M. Đ. biće podnijete zakonom predviđene prijave.

Nedugo nakon incidenta, na društvenim mrežama pojavila se i fotografija sa lica mjesta na kojoj se vidi slupani "mercedes", kao i okupljeni građani koji na asfaltu drže oborenog vozača kako ne bi pobegao pre dolaska patrole.

(Telegraf/MONDO)