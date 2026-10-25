Saslušan muškarac koji je uhapšen zbog sumnje da je planirao da izazove nerede danas u Beogradu tokom vanrednih parlamentarnih izbora.

Izvor: MUP

U Višem javnom tužilaštvu saslušan je danas muškarac D.A. (32) zbog sumnje da je pripremao nerede na dan održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u Beogradu. On je osumnjičen da je nabavljao eksplozivne naprave, kao i veću količinu zaštitne opreme u vidu taktičkih prsluka, šlemova, rukavica i drugih predmeta.

"U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Darko A. (32) zbog postojanja osnovane sumnje da je nabavljao eksplozivne materije i druge djelove pogodne za sastavljanje improvizovanih eksplozivnih naprava, kao i veću količinu zaštitne opreme u vidu taktičkih prsluka, šlemova, rukavica i drugih predmeta, sve u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, kako bi 25. oktobra 2026. godine u Beogradu, na dan održavanja parlamentarnih izbora, zajedno sa većim brojem NN lica izazvao nemire vršenjem fizičkih obračuna sa pripadnicima policije i političkim protivnicima. Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnih djela za koja se tereti.Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Darku A. odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva imajući u vidu da ima i državljanstvo Republike Hrvatske, da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 Krivičnog zakonika, kao i krivično djelo Pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije iz člana 320 KZ u vezi sa krivičnim djelom Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz člana 309 KZ.

Prilikom pretresa izvršenih na osnovu naredbi sudije sa prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu, u prostorijama koje koristi osumnjičeni Darko A. pronađena je velika količina različitih improvizovanih eksplozivnih sredstava, kao i različite vrste opasnog oruđa, pirotehnike, pancira, šlemova i drugih predmeta. Pored ostalog, pronađene su improvizovane eksplozivne naprave sa fitiljom, limenke sa fitiljem, plinska boca sa pričvršćenom petardom, više pakovanja vatrometa, 23 komada čeličnih ježeva, 84 improvizovana ježa napravljena od eksera, 88 komada zastitinih prsluka, 93 komada zaštitnih šlemova, 98 komada zaštitnih rukavica i drugo", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.