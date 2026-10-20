Požar na Bulevaru patrijarha Pavla uništio je parkirane automobile i oštetio lokal. Sumnja se na podmetanje vatre.

Izvor: 192_rs/instagram

Na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu, sinoć posle ponoći došlo je do požara na tri parkirana automobila.

Oštećen je i lokal u prizemlju i fasada zgrade, piše 192_rs.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, požar je najvjerovatnije podmetnut, a povrijeđenih lica nema.

Kako se može vidjeti na fotografijama sa lica mjesta, usljed visoke temperature i plamena, stakla na lokalu su popucala, dok su parkirana vozila potpuno uništena.