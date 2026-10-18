Avion koji je krenuo iz Tel Aviva za Beč je prinudno sletio u Sofiju zbog dojave o navodno postavljenoj bombi.

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Avion avio-kompanije "Austrian airlines", koji je večeras poletio sa aerodroma "Ben Gurion" u Tel Avivu u Izraelu ka Beču u Austriji je morao da bude preusmjeren u Sofiju u Bugarskoj zbog sumnje na prijetnju bombom, piše "The Jerusalem Post". Prema prvim informacijama, austrijske vlasti su primile telefonski poziv iz Beča o sumnjivom predmetu o avionu za koji se sumnjalo da je bomba.

Zbog toga je naređeno da avion hitno promijeni rutu leta i sleti u Sofiju radi obavljanja pregleda letjelice i evakuacije putnika i osoblja. Incident se nije dogodio u izraelskom vazdušnom prostoru zbog čega Izrael i nije uključen u istragu ovog incidenta.

Zasad nisu poznate sve okolnosti incidenta. Istraga je u toku.