Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno je osudio muškarca (36) zbog nasilja nad suprugom i taštom tokom porodične proslave u Bečeju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno je osudio B. Đ. (36) na kaznu zatvora od tri i po godine, jer je u Bečeju, tokom proslave rođendana svoje djece, pretukao suprugu i taštu.

Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu izjavljenu zbog povrede krivičnog zakona i pogrešne odluke o krivičnoj sankciji i potvrdio prvostepenu presudu, navedeno je u saopštenju tog tužilaštva, prenijela je agencija Tačno.

On je oglašen krivim za dva krivična djela nasilje u porodici, dok je bio optužen za pokušaj teškog ubistva na štetu svoje supruge Z. B. i pokušaj ubistva na štetu njene majke M. Z.

Njemu je određena mjera zabrane prilaženja i komunikacije sa B. T. i Z. M.

B. Đ. je oglašen krivim što je 19. novembra 2022. godine u kasnim večernjim časovima, u Bečeju u porodičnoj kući, prilikom proslave rođendana svoje maloljetne djece, u alkoholisanom stanju i nakon verbalne rasprave, nanio lake tjelesne povrede supruzi B. T. i tašti Z. M.