Nakon što je dvadesettrogodišnja djevojka pala sa zgrade u Ulici AVNOJ-a, njena majka je skočila za njom, a brza reakcija građana koji su postavili vozilo ispod pasaža pomogla je da Hitna pomoć preuzme povrijeđene.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Ulici AVNOJ-a u Novom Pazaru dogodio se težak incident kada je djevojka (23), pala s nove lučne zgrade. Prema informacijama portala, njena majka potom je pala za njom.

Djevojka je zadobila teške povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena je na bolničko zbrinjavanje. Majka je, prema prvim informacijama s mjesta događaja, prošla s lakšim povredama, prenosi Sandžak Danas. Stepen povreda i zdravstveno stanje obje osobe zasad nisu zvanično potvrđeni.

Na terenu su intervenisale ekipe Hitne pomoći i policije, a naknadno su stigli i vatrogasci. Posebnu prisebnost pokazali su građani koji su odmah pritekli u pomoć.

Prema svjedočenju dostavljenom redakciji, postavili su vozilo ispod pasaža lučne zgrade, a nekoliko njih popelo se na njega kako bi povrijeđenu ženu pažljivo spustili i omogućili ekipi Hitne pomoći da je preuzme.

Njihova brza reakcija i zajednički napor pomogli su da se povrijeđenoj pruži pomoć u trenucima dok se čekao dolazak ostalih službi. Okolnosti pada djevojke i majke još nisu razjašnjene. Informacije s terena su preliminarne, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih.

(SandžakDanas/Mondo)