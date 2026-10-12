Sumnja se da je mladi Prijepoljac Ahmed Ć., stradao od strujnog udara nakon pada u prostoriji u kojoj je boravio.

Izvor: Sandžak danas/MONDO/Stefan Stojanović

Mladić koji je poginuo u bizarnoj nesreći u samačkom hotelu u Beogradu je Ahmed Ć. (19) iz Prijepolja.

Tragedija se dogodila juče, a tinejdžer će biti sahranjen sjutra u Zalugu.

Izvor: Sandžak danas

Prema nezvaničnim informacijama u tragediji u samačkom hotelu u beogradskoj opštini Rakovica nastradao je mladi Prijepoljac Ahmed Ć. Sumnja se da je stradao od strujnog udara nakon pada u prostoriji u kojoj je boravio.

"Mladić je nosio kofu s vodom kada se okliznuo i pao. Voda se tom prilikom, navodno, prolila po uključenoj TA peći, nakon čega je došlo do strujnog udara", rekao je izvor.

Na mjesto tragedije stigla je ekipa Hitne pomoći, ali je, nažalost, mogla samo konstatovati smrt. Policija je obavila uviđaj radi utvrđivanja okolnosti nesreće.

(SandzakDanas/MONDO)