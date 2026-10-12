Mladić (19) je pronađen mrtav u beogradskom samačkom hotelu, a sumnja se da je preminuo usled strujnog udara. Tužilaštvo je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok ove tragedije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić star 19 godina pronađen je bez znakova života u prostorijama jednog samačkog hotela u Beogradu.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je uzrok smrti strujni udar, ali ove navode tek treba da potvrde zvanične analize. O slučaju je odmah obaviješteno nadležno više javno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ove tragedije.

Tijelo nastradalog mladića upućeno je na Institut za sudsku medicinu, gdje će se obdukcijom i toksikološkim nalazima precizno utvrditi tačan uzrok smrti. Takođe, očekuje se da vještaci tehničke struke pregledaju instalacije u objektu kako bi se utvrdilo da li je postojala neispravnost koja je dovela do nesreće.

Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)