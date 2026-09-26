U stravičnom požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je djevojčica. Požar je izbio oko 11 časova, a prema prvim rezultatima uviđaja, nema elemenata krivičnog djela.

Izvor: YouTube/printscreen/O KANAL

U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradala je djevojčica, nezvanično saznaju mediji.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, policijski službenici preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti požara.

"Požar je prijavljen danas oko 11 časova i lokalizovan je od strane pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Na licu mjesta izvršen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor u toku kojeg nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

(Nezavisne/MONDO)