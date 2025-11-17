Maja Berović se oglasila zbog Aldine koja je ubijena u Mostaru: Evo šta je napisala pjevačica

U Mostaru se sinoć dogodilo stravično ubistvo djevojke Aldine Jahić kojoj je presudio fudbalski sudija.

Aldina Jahić (32) iz Kalesije, ubijena je sinoć u Mostaru. Na nju je pucao Anis Kalajdžić (33) fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH, a mediji prenose da je riječ o sinu slavnog Veležova fudbalera.

Muškarac je djevojku pratio od Autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

Aldina je trčala iz smjera Autobuske stanice, a napadač je za njom krenuo automobilom. Kad je vidio da ulazi u ugostiteljski objekt, ostavio je vozilo Ford 50-tak metara dalje u krenuo za njom. Djevojka je uspjela da utrči u toalet, gdje ju je napadač i pronašao i upucao.

Sada se ovim strašnim povodom oglasila pjevačica Maja Berović, koja je uputila poruku saučešća porodici, ali i tražila da se podigne glas u ime svih žena.

"Još jedno ubistvo žena u Bosni i Hercegovini. Još jedan izgubljeni život koji nas sve obavezuje da podignemo glas.

Ne smijemo se naviknuti na ovakve vijesti, niti ih privatiti kao dio naše svakodnevice. Moje saučešće porodici žrtve i solidarnost sa svim ženama koje žive u strahu. Nasilje nad ženama mora prestati", napisala je pjevačica.

Kalajdžić je, prema nezvaničnim informacija, pokušao da izvrši samoubistvo, ali je pištolj zakočio, a on je uhapšen na licu mjesta.



