Snažna detonacija probudila je jutros Zvezdaru kada je na porodičnu kuću bačena bomba. Povrijeđenih na sreću nema, uništena su dva vozila, a jake policijske snage tragaju za napadačem.
Snažna detonacija uznemirila je jutros oko 5 sati stanare beogradskog naselja Zvezdara.
Na meti nepoznatog napadača našla se porodična kuća na koju je, nezvanično, bačena bomba.
Prema nezvaničnim saznanjima medija, u napadu, na sreću, nije bilo povrijeđenih lica, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Oštećena su dva automobila - jedno vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu i drugo ispred samog objekta.
Opsadno stanje i opsežna istraga
Odmah nakon prijave, na lice mjesta izašle su jake policijske snage koje su blokirale ovaj dio naselja.
U toku je detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju sve tragove i materijalne dokaze s lica mjesta kako bi rekonstruisali događaj.
Inspektori trenutno "češljaju" snimke sa svih okolnih nadzornih kamera u pokušaju da utvrde putanju kretanja napadača prije i posle eksplozije.
Policija obavlja razgovor s vlasnicima kuće i vozila kako bi se utvrdilo da li su ranije dobijali prijetnje ili su se nekome zamjerili.
Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju počinioca ovog krivičnog djela.
(Telegraf/MONDO)