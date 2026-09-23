Snažna detonacija probudila je jutros Zvezdaru kada je na porodičnu kuću bačena bomba. Povrijeđenih na sreću nema, uništena su dva vozila, a jake policijske snage tragaju za napadačem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Snažna detonacija uznemirila je jutros oko 5 sati stanare beogradskog naselja Zvezdara.

Na meti nepoznatog napadača našla se porodična kuća na koju je, nezvanično, bačena bomba.

Prema nezvaničnim saznanjima medija, u napadu, na sreću, nije bilo povrijeđenih lica, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Oštećena su dva automobila - jedno vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu i drugo ispred samog objekta.

Opsadno stanje i opsežna istraga

Odmah nakon prijave, na lice mjesta izašle su jake policijske snage koje su blokirale ovaj dio naselja.

U toku je detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju sve tragove i materijalne dokaze s lica mjesta kako bi rekonstruisali događaj.

Inspektori trenutno "češljaju" snimke sa svih okolnih nadzornih kamera u pokušaju da utvrde putanju kretanja napadača prije i posle eksplozije.

Policija obavlja razgovor s vlasnicima kuće i vozila kako bi se utvrdilo da li su ranije dobijali prijetnje ili su se nekome zamjerili.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju počinioca ovog krivičnog djela.

(Telegraf/MONDO)