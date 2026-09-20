Doktor koji je uz predsjednika Jugoslavije proveo punih 16 godina i pratio ga na više od stotinu putovanja po svijetu opisao je dramatične posljednje trenutke u ljubljanskoj bolnici i trenutak kada je na EKG-u uočio ravnu liniju.

Izvor: Printscreen/YouTube/Screenshot/British Pathé

Ljekar Predrag Lalević bio je član medicinskog konzilijuma koji je brinuo o maršalu i uz njega proveo čak 16 godina. Prije 46 godina, prema zvaničnoj verziji 4. maja 1980, preminuo je Josip Broz Tito, predsednik socijalističke Jugoslavije.

Međutim, prema riječima njegovog ljekara, Tito je zapravo umro dan ranije, dok su aparati koji su ga održavali u životu isključeni tek narednog dana, kada je smrt i zvanično objavljena.

Predrag Lalević, hirurg i anesteziolog koji je tokom 16 godina pratio Tita i bio sa njim na 106 putovanja u inostranstvu, ranije je opisao posljednje mjesece njegovog života u bolnici u Ljubljani.

Lekar Predrag Lalević

Izvor: Printscreen

Bio je dio tima ljekara koji se četiri mjeseca borio da održi maršala u životu. Upravo on je ostao upamćen po odluci da isključi aparate koji su Tita održavali u životu.

"U prijepodnevnim satima započeta je hemodijaliza. Međutim, poslije izvjesnog vremena došlo je do naglog pada krvnog pritiska koji se nije mogao stabilizovati, pa je postupak morao biti prekinut. Svi članovi konzilijuma, dežurni ljekari, kao i medicinske sestre koje su brinule o predsjedniku, okupili su se oko kreveta. Tito je polako gasnuo", ispričao je Lalević.

Kako je naveo, iako je respirator radio bez problema, promjene na EKG-u jasno su ukazivale da se bliži kraj. Lalević je opisao i trenutak kada je smrt zvanično konstatovana:

"U 15.05 EKG je pokazao ravnu liniju, što je značilo da je srce prestalo da kuca. U potpunoj tišini stajali smo još petnaestak minuta pored kreveta. Zatim sam pogledao profesora Bogdana Brecelja, najstarijeg člana konzilijuma, i pokazao na aparate koji su i dalje radili.

On je klimnuo glavom, što je bio znak da ih isključim. Isključio sam respirator, EKG monitor, pejsmejker i pumpu za davanje ljekova. Nakon toga smo napustili sobu", prisjetio se Lalević.