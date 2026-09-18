Dvojica mladića, od kojih je jedan policajac van dužnosti, bore se za život nakon što su brutalno izbodeni nožem i pretučeni u restoranu na Novom Beogradu, gdje su pokušali da zaštite svoje drugarice od pijanih nasilnika.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Dvojica dvadesetčetvorogodišnjaka, Nikola K. i Nikola Š, nalaze se u kritičnom stanju u Urgentnom centru nakon što su brutalno izbodeni i pretučeni u jednom poznatom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu. Jedan od ranjenih mladića, Nikola Š, jeste policijski službenik koji je u trenutku napada bio van dužnosti, ali je sa sobom nosio službeno oružje, zbog čega će u istragu morati da se uključi i Sektor unutrašnje kontrole MUP-a.

Krvavi incident odigrao se prekjuče oko tri sata ujutru. Dvojica prijatelja sjedjela su u lokalu sa drugaricama kada je jedan od trojice mladića za susednim stolom, vidno pod uticajem alkohola, počeo neprimereno da se ponaša, dobacuje i vređa devojke. Kada su Nikola K. i Nikola Š. stali u njihovu zaštitu, izbila je žestoka svađa.

Pijani nasilnik je u jeku sukoba izvukao nož iz džepa i obojici zario sječivo direktno u grudi. Nikola K. je zadobio dvije ubodne rane u grudni koš, dok je Nikola Š. uboden jednom.

Dok su ranjeni mladići ležali na podu u lokvi krvi, preostala dvojica napadača su im prišla i besomučno ih udarala rukama i nogama. Odmah nakon toga, trojica nasilnika su pobegla sa lica mjesta, a teško povrijeđeni mladići su privatnim vozilom hitno prevezeni u Urgentni centar. Nakon hitne hirurške intervencije, obojica su zadržana na daljem liječenju i ljekari im se i dalje bore za život.

Zaposleni u restoranu izjavili su policiji da je u lokalu bila ogromna gužva i da nisu primjetili trenutak kada je izbio incident, iako su policajci tokom uviđaja zatekli jasne tragove krvi.

O stravičnom napadu obavješteno je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Policija intenzivno traga za odbjeglim napadačima i detaljno proverava snimke sa sigurnosnih kamera iz lokala i okoline kako bi ih što prije identifikovala i privela pravdi.

(Telegraf/MONDO)