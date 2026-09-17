Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači oglasio se nakon što je u Hagu osuđen na 25 godina zatvora. Njegova odbrana najavila je žalbu, tvrdeći da je sud bio pristrasan i da su dokazi nedovoljni.

Izvor: Kosovo online/youtube

Bivši predsjednik Kosova i nekadašnji politički lider OVK, Hašim Tači, uputio je poruku javnosti nakon što ga je Specijalni sud u Hagu 16. septembra osudio na 25 godina zatvora. Njegov glavni branilac Luka Mišetić najavio je podnošenje žalbe Žalbenom panelu Specijalizovanih vijeća, prenoseći Tačijev poziv građanima da ostanu mirni povodom izrečene presude koju smatraju nepravednom. Tači je ujedno izrazio duboku zahvalnost na podršci koju su on, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići dobili od građana i međunarodnih pristalica.

Vidi opis Prvo oglašavanje Hašima Tačija nakon presude iz Haga: Odbrana najavljuje žalbu i oštro kritikuje sud Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ramon van Flymen / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Koen van Weel/Pool/AP Br. slika: 7 7 / 7

Mišetić je naglasio da Tači izričito negira umiješanost u bilo kakva ubistva i najavio zvanično podnošenje Obavještenja o žalbi u cilju ispravljanja činjeničnih, pravnih i procesnih grešaka. Odbrana tvrdi da su tokom postupka članovi Pretresnog vijeća preširokim pitanjima prešli granicu neutralnog traganja za istinom, čime su narušili utisak nepristrasnosti koji zahtijevaju međunarodni standardi. Pored toga, ističu da su zaključci o krivici donijeti na osnovu nepotvrđenih i nedovoljnih dokaza, koji ne ispunjavaju pravni standard presude donijete "van razumne sumnje". Zbog svega navedenog, odbrana smatra da su Tačiju prekršena osnovna prava na pravično suđenje, koja su zagarantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Kosova.

Kao najočigledniji primjer procesnih propusta, advokat navodi slučaj ubistva Behajdina Aljakija. Pretresno vijeće je javno označilo Tačija kao umiješanog u to ubistvo, iako je prethodno naložilo svim stranama u postupku da se o tom slučaju ne raspravlja javno i da svi dokazi ostanu strogo povjerljivi. Mišetić ukazuje na nelogičnost situacije u kojoj se osuđujuća odluka javno saopštava, dok se dokazi na kojima se ona temelji kriju od očiju javnosti, dodajući da bi Tači i te kako pozdravio potpuno javno razmatranje tih dokaza.

Odbrana na kraju zaključuje da je poštovanje strogih standarda procesne pravičnosti od suštinskog značaja kako bi se očuvalo povjerenje javnosti u međunarodne pravosudne institucije krivičnog pravosuđa.

Pogledajte 00:42 Hašim Tači Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Klan Kosova/MONDO)