U Šibeniku se istražuje brutalno ubistvo 28-godišnjaka, dok je 22-godišnjakinja u kritičnom stanju. Policija čeka da ispita osumnjičenog koji je pod snažnim uticajem droga.

Izvor: Printscreen/Nova TV

Šibenska policija nastavlja kriminalističku istragu teškog ubistva i pokušaja ubistva u apartmanu u Šibeniku, gdje je noćas nožem ubijen 28-godišnjak, dok se 22-godišnja djevojka bori za život.

Kako saznaje "Indeks", uhapšeni 24-godišnji osumnjičeni nalazi se pod snažnim uticajem droga. Zbog njegova stanja policijski istražitelji još uvijek ne mogu sa njim da obave razgovor niti započnu službeno ispitivanje, već se čeka da dođe sebi pod lekarskim nadzorom u šibenskoj bolnici.

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Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, glavna radna verzija istražitelja je da se u iznajmljenom apartmanu odvijala narko-seansa, odnosno da su i žrtve i napadač konzumirali opojna sredstva prije nego što je došlo do napada.

Šta je tačno bio okidač za brutalni sukob u kojem je 24-godišnjak potegnuo nož, tek treba da se utvrdi.

Podsjetimo, dojavu o zločinu policija je primila noćas oko 2:30 od službenika Hitne medicinske pomoći. Po dolasku na mjesto događaja zatekli su beživotno tijelo 28-godišnjaka, koji je iskrvario od zadobijenih ubodnih rana, kao i teško povrijeđenu 22-godišnjakinju. Ona je sa višestrukim ranama hitno prevezena u Opštu bolnicu Šibenik i njeno je stanje i dalje kritično, navodi "Indeks".

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Policajci su ubrzo nakon dojave pronašli i uhapsili osumnjičenog 24-godišnjaka na području grada. Iz policije su potvrdili kako je utvrđeno da je osumnjičeni noćas boravio u apartmanu zajedno sa žrtvama.

Riječ je o osobi sa podebljim policijskim dosijeom. Šibenska policija protiv njega je ranijih godina u više navrata postupala te podnosila krivične prijave zbog imovinskog kriminala i zloupotrebe droga.

Osumnjičeni će biti priveden na kriminalističko istraživanje čim mu zdravstveno stanje to dopusti.

(Index/MONDO)