U Zemunu je došlo do pucnjave u kojoj je povrijeđen državljanin BiH. Policija traga za napadačem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Zemunu je sinoć došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je teške tjelesne povrede zadobio B. B. (46), državljanin Bosne i Hercegovine.

Povrijeđeni muškarac je sa prostrelnom ranom u predjelu grudi hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar "Zemun".

Zahvaljujući brzoj reakciji ljekara, B. B. je operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, blokirali taj dio grada i započeli uviđaj, piše Telegraf.

U toku je intenzivna potraga za napadačem, a radi se i na utvrđivanju motiva ove pucnjave.

(Telegraf/MONDO)